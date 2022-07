«J’ai hâte de montrer ce que je peux faire d’autre»

L’acteur Maxime Gibeault, qui a eu son lot de personnages de méchants garçons, a hâte de montrer au Québec qu’il peut aussi jouer les gentils avec Fragments, la nouvelle série de Serge Boucher.

Après avoir fait fâcher tout le Québec en jouant l’un des vilains de la série District 31, le comédien de 25 ans se réjouit de pouvoir montrer au public un autre registre de jeu. Dans Fragments, la nouvelle œuvre télévisuelle de Serge Boucher (Aveux, Apparences, Feux et Fragile) qui sera présentée cet hiver à Radio-Canada, il partagera l’écran avec de grosses pointures, dont Céline Bonnier, James Hyndman, René Richard Cyr et Luc Guérin.

« C’est mon premier rôle de gentil, je ne suis jamais gentil, lance en riant celui qui a reçu bon nombre de commentaires désobligeants – voire de menaces – lorsqu’il jouait dans District 31. Cela va être bon pour moi et pour mon casting. Les gens vont voir que je suis capable de jouer cela et autre chose que les méchants. »

Un beau rôle

L’acteur vante le calme et la patience du réalisateur, Claude Desrosiers, et la richesse des textes de Serge Boucher, qui a concocté une histoire se déroulant sur deux époques : la nôtre et celle des années 80 dans laquelle évolue Renaud, son personnage. La série, qui relate les retrouvailles après 40 ans de quatre amis dans la soixantaine, comportera dix épisodes de 60 minutes.

« Cela parle d’un fléau qui était très bouleversant dans ces années-là, poursuit évasivement celui qui file le parfait amour depuis un an avec la comédienne Emi Chicoine. C’est surtout un concept d’amour, de famille, d’amitié et de personnes qu’on laisse aller. C’est un sujet qui n’a jamais été traité à la télévision au Québec et qui va beaucoup toucher les gens. »

Le comédien tient aussi un petit rôle dans Larry, la nouvelle série du duo Stéphane Bourguignon et Patrice Sauvé (celui derrière La vie, la vie). On y suit un ancien policier d’infiltration souhaitant venger un crime ayant changé le cours de la vie de sa femme. Maxime Gibeault y joue un être profondément méchant affilié à une gang donnant du fil à retordre au personnage joué par Benoît Gouin. Les dix épisodes de la série se trouvent sur l’Extra d’ICI Tou.Tv.

La vie après District 31

Quant à son rôle dans District 31, l’acteur confirme qu’il a changé sa vie. « C’était une belle “ride”. J’en ai profité. Cela a amené de la reconnaissance et de la visibilité ; les gens réalisent que tu existes quand tu joues dans ce genre de projet. Se faire dire “Je t’haïs” est un bon signe pour un acteur (rires). »

Celui qui avait déclaré publiquement avoir fait un séjour d’un mois dans un centre de désintoxication en 2020 a tenu à profiter de son entretien avec Le Journal pour mettre cet aspect de sa vie au clair. « J’ai eu une passe difficile il y a trois ans, mais tout cela est derrière moi. Ça va bien et, dans ma tête, je me suis repris en main, j’ai arrêté la drogue, je suis motivé, concentré et prêt pour un défi et un gros rôle. »