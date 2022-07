La CAQ se paie une belle pub

« Bonjour, madame ! Vous avez été choisie pour apparaître dans une publicité de la CAQ. Ça vous tente ?

— Oh mon doux Seigneur ! Pourquoi moi ?

— Parce qu’on trouve que vous représentez parfaitement le Québécois moyen, celui qui vote pour François Legault.

— Ah, ça tombe bien, car c’est en plein ce que j’ai fait !

— Bon, tant mieux... Qu’est-ce que vous aimez tant chez monsieur Legault ?

— Ah, toutte. J’aime toutte.

— Bon... Mais encore ?

— Encore quoi ?

— Qu’est-ce qui vous fait particulièrement vibrer chez monsieur Legault ?

— Comme j’ai dit tantôt, toutte !

— Mais s’il y avait un trait de caractère à sortir du lot, ça serait quoi ?

— Sa franchise !

— Vous le trouvez franc ?

— Oui !

— Pourquoi vous le trouvez franc ?

— Parce qu’il parle avec franchise !

— Pourquoi vous dites ça ?

— On sent qu’il est franc !

— C’est-à-dire... ?

— Il dit ce qu’il pense !

— C’est bon ça... Et il pense quoi ?

— Ce qu’il dit !

— Il pense ce qu’il dit ?

— Oui ! Et il dit ce qu’il pense !

— Bon...

— C’est ça, être franc ! C’est parler avec franchise ! Quand t’entends François Legault parler, tu sais que c’est François Legault qui parle, et personne d’autre !

— Et trouvez-vous qu’il fait une bonne job comme premier ministre ?

— J’aurais pas pu faire mieux !

— Vous trouvez qu’il dirige bien le Québec ?

— Il fait son possible !

— Et c’est suffisant, pour vous, ça ?

— Avec le virus et toutes ces affaires-là, certain ! Il pouvait-tu le savoir, lui, que quelqu’un mangerait une chauve-souris en Thaïlande ? Personne pouvait prédire ça ! Même pas Martin Picard, qui pourtant mange toutes sortes de bibittes !

— Et les gens qui disent que le gouvernement aurait pu mieux gérer la crise ?

— C’est juste des jaloux !

— Sur une note de 5, vous lui donneriez combien ?

— Dix sur dix ! François Legault, c’est mon homme ! Il fait ce qu’il peut !

— Et son idée d’arracher de nouveaux pouvoirs à Ottawa, vous en pensez quoi ?

— C’est une super idée, il était temps que quelqu’un pense à ça !

— Et si Ottawa refuse ?

— Au moins, il aura essayé !

— Si Ottawa refuse d’accorder de nouveaux pouvoirs au Québec, qu’est-ce qu’on devrait faire ?

— Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse ?

— Certains disent que ça prouverait qu’on n’a pas notre place dans le Canada et qu’on devrait se séparer...

— Non, non, non, c’est fini, ces folleries-là ! Si on était séparé, ça nous aurait-tu protégés du virus, ça ? Pantoute ! Y aurait eu plein de morts pareil dans les CLSC !

— Alors on fait quoi, si Ottawa nous dit non ?

— On continue !

— On continue de faire quoi ?

— De faire comme on fait là ! Comme on a toujours fait !

— Donc, on change rien ?

— Non, on change rien ! On continue avec François Legault parce qu’il est honnête, qu’il est franc et qu’il travaille pour le Québec !

— Parfait, madame... Je pense que c’est clair, vous êtes l’intervenante qu’il nous faut pour nos pubs ! Vous seriez libre, demain, pour le tournage ?

— Si ça peut aider monsieur Legault, oui ! C’est mon homme ! Il me fait penser à mon frère Roland, qui est parti trop vite...

— Super... Euh. Une dernière question : vous avez un chapeau bleu ? »