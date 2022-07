Le cas de Carey Price piétine

Toujours rien de nouveau concernant l’état de santé, ou plutôt l’état du genou, de Carey Price. Kent Hughes a indiqué que le gardien de 34 ans doit rencontrer des médecins, à Montréal, à la fin du mois, mais il ne s’attend pas à ce que des réponses à propos de son avenir en découlent.

• À lire aussi: De l’intérêt pour Pierre-Luc Dubois

• À lire aussi: Jeff Petry: à vendre, pas à donner

« Le problème de Carey, c’est quand il rembarque sur la glace. C’est quand il fait des mouvements de gardien que l’inflammation revient dans son genou, a mentionné le directeur général du Canadien. Quand il est dans le gymnase ou qu’il fait autre chose, son genou répond de la bonne façon. »

Il faudra donc patienter, à tout le moins, jusqu’au camp d’entraînement pour avoir une meilleure idée ce que l’avenir réserve au Britanno-Colombien.

D’ailleurs Hughes en sait très peu sur la progression de son gardien. Jeudi après-midi, il était incapable de déterminer si sa réadaptation suivait l’échéancier prévu à la suite de l’injection de plasma riche en plaquettes qu’il a reçue au terme de la saison.

« Je n’ai pas la réponse à cette question, a-t-il admis. Sera-t-il en mesure de revenir en septembre, en octobre ou en novembre? Ça nous inquiète moins que de savoir s’il guérira de façon permanente et de savoir s’il sera capable de redevenir un gardien à temps plein dans la LNH. Quand on aura cette réponse, la situation deviendra plus claire. »

Au prix que coûte Price, tant qu’à l’avoir à 75% de ses capacités, on peut se demander si le Canadien ne serait pas en meilleure position avec son nom sur la liste des blessés à long terme.

Byron inquiète

Price n’est pas le seul dont l’avenir paraît incertain. Rencontré la semaine dernière dans le cadre du tournoi de golf de Dominique Ducharme, Paul Byron a indiqué que la déchirure musculaire pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale tardait à guérir.

Hughes a reconnu que l’Ontarien pourrait être absent à l’ouverture du camp d’entraînement.

« C’est une possibilité. On n’est pas certain à 100%.Je suis conscient qu’il a subi une opération mineure. Il a reçu une injection. On attend de voir comment son corps va répondre. »

Byron, 33 ans, écoulera la dernière saison d’un contrat de quatre ans qui lui rapporte annuellement 3,4 M$.