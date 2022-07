Le triomphe des casse-couilles

C’est une polémique qui nous vient de Roberval. Elle a eu lieu dimanche dernier.

Samuel Girard, qui a remporté la coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado, s’y trouvait, justement pour célébrer sa victoire, et « partager » le temps d’un après-midi le précieux trophée avec ses fans.

Journée de fête, donc. Et par définition, journée d’excès, devrais-je dire.

Alors, Girard a bu, il a bien bu, il a trinqué, et on l’a compris, il a « trop bu ».

« Trop bu ». C’est-à-dire qu’il n’a pas bu comme un fonctionnaire de 53 ans qui se couche un mercredi soir à 22 h 30, pour être bien en forme le lendemain au réveil à 6 h. Non. Il a bu comme un jeune homme de son âge, conquérant, qui vient d’accomplir un exploit, et qui n’a pas le souci du lendemain.

Alcool

Hélas, comme il se doit, les curés du bien boire lui sont tombés dessus.

Radio-Canada nous apprenait ainsi que Geneviève Désautels, d’Éduc’alcool, n’était pas contente. Oh que non !

Je la cite en deux temps.

Premier cours de morale : « La coupe Stanley à Roberval est un événement très particulier qui donne espoir que jouer au hockey est un rêve réalisable pour les jeunes [...]. Si le joueur de hockey en question l’échappe en termes de consommation excessive et que ça peut donner une image de banalisation de consommation excessive, c’est un message totalement incohérent ».

Deuxième cours de morale : « Est-ce que pour célébrer, on est obligés de consommer de façon excessive ? On n’est pas obligé d’oublier le bel événement par un lendemain de veille ».

On aurait poliment envie de lui dire : mais mêle-toi de tes maudites affaires ! Fiche-lui la paix ! Fous-lui patience ! De quel droit se permet-elle de sermonner ainsi ce jeune homme qui se permet ce moment d’exubérance ?

C’est dans un tel moment, alimenté par les donneurs de leçons des réseaux sociaux, qu’on se rappelle à quel point nous vivons dans une époque puritaine, rigide, austère, peine-à-jouir.

C’est une époque étrangère aux excès qui font aussi la joie de l’existence.

Tout doit être mesuré, encadré, limité, et des petits curés improvisés veulent nous imposer leur guide de la bonne vie.

Pas trop d’alcool ! Pas trop de sel ! Pas trop de viande ! Pas trop de vie ! Pas trop de désir non plus ! Repentez-vous ! Et tout cela au nom de « l’exemplarité ».

Fête

Un petit rappel me semble élémen-taire : le propre de la fête est de s’inscrire sous le signe de l’excès, de la transgression. C’est la figure du carnaval, ou du banquet. Elle nous sort de nos existences préprogrammées, et permet aux uns et aux autres de sortir des normes sociales convenues.

Dans cette polémique contre Samuel Girard, je ne peux m’empêcher de voir là aussi une forme d’aversion pour les jeunes hommes, comme s’ils devaient devenir des petits vieux avant l’heure. Il y a quelque chose d’étouffant dans cette pression moralisatrice qui consacre le triomphe des casse-couilles.