Les maudits jeux électroniques !

La pandémie a joué un rôle déterminant dans la façon de vivre de nos deux enfants. Comme leur père et moi étions souvent en télétravail, ils ne se gênaient pas pour se plonger dans leur cellulaire et leur tablette pour s’évader. Comme on n’était pas présents pour les ramener à l’ordre, on a laissé aller les choses.

Quand je vois mon fils et ma fille rivés sur leurs appareils à plein temps quand ils sont à la maison, je ne trouve pas ça glorieux. Mon mari n’aime pas plus ça que moi, mais il ne dit rien, sous prétexte de maintenir un bon lien avec ses enfants, et c’est moi qui dois me taper la discipline. As-tu un truc ?

Une mère perdue

Des trucs infaillibles je n’en ai pas, mais des idées à essayer, oui. D’abord il faut que votre mari accepte de partager la tâche de les discipliner, car ça fait partie de son devoir de père. Vous pourriez commencer par les obliger à ranger leur cellulaire et leur tablette hors de portée, au minimum le temps des repas. Ce sevrage devrait ensuite s’étendre à d’autres moments de la journée pour les sensibiliser à l’importance de participer à la vie de famille.