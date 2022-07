Les Québécois ouverts aux cultures autochtones

La majorité des Québécois se disent ouverts aux cultures autochtones et prêts à aller à leur rencontre, selon une récente étude publiée mercredi.

Selon le coup de sonde de Léger Marketing mené en collaboration avec Raymond Chabot Grant Thornton, près de 90 % des répondants ont une opinion favorable des communautés et un intérêt à pratiquer une activité autochtone.

Les jeunes et les moins jeunes sont notamment intéressés par la célébration des traditions, la rencontre avec l’histoire et la culture et l’immersion en nature, révèle l’étude de Léger Marketing.

Parmi les attraits mentionnés, l’étude cite les activités comme la visite d’un musée ou d’une boutique, la participation à un pow-wow ou un festival ainsi qu’un séjour en hébergement typique.

En dépit de cet intérêt manifeste aux cultures et au tourisme autochtones, l’étude observe que plus de la moitié (53 %) des personnes interrogées avouent n’avoir jamais pratiqué d’activité autochtone.

C’est dans le sillage de cette étude que Tourisme Autochtone Québec a lancé une nouvelle campagne se voulant une invite aux Québécois à aller à la rencontre des cultures autochtones et à briser la glace.

Sous le thème générique «Entrez dans la danse», la campagne de l’association touristique vise à favoriser le rapprochement et les échanges entre les Québécois et les communautés autochtones.