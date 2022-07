Max Pacioretty : une pièce du casse-tête

L’attaquant Max Pacioretty pense qu’il peut être un bon complément et permettre aux Hurricanes de la Caroline d’atteindre leur but : gagner la coupe Stanley.

En conférence de presse, au lendemain de l’échange qui l’a fait passer des Golden Knights de Vegas aux «Canes», l’Américain a expliqué qu’il ne voulait pas faire de vagues et s’intégrer rapidement.

«Je veux simplement faire ma part pour aider cette équipe à gagner, a-t-il dit. Elle est tellement proche [de gagner une coupe Stanley]. J’ai l’intention de contribuer et de mettre l’épaule à la roue.»

Obtenu contre des considérations futures, ce qui signifie gratuitement, Pacioretty a vanté le travail de son nouvel employeur.

«J’ai l’impression que durant toutes les saisons mortes, Don [Waddell, le directeur général] et tous les gars ici en Caroline essayent d’ajouter des pièces au casse-tête.»

Le vétéran de 33 ans a d’ailleurs clarifié quel type de «pièce du casse-tête» il pense être.

«Mon travail est de mettre la rondelle dans le fond du filet, a déclaré l’ancien capitaine du Canadien de Montréal. Je pense l’avoir très bien fait tout au long de ma carrière. Je travaille fort tous les jours pour m’assurer de ne pas perdre mes habiletés offensives.»

Depuis 2013-2014, Pacioretty n’a jamais inscrit moins de 17 buts en une saison. L’an dernier, il a touché la cible 19 fois en 39 parties, ayant été ennuyé par plusieurs blessures.

D’ennemis à coéquipiers

Pacioretty n’est pas le seul vétéran que les Hurricanes ont obtenu via une transaction mercredi, puisqu’ils ont aussi mis la main sur le défenseur Brent Burns.

Ce dernier et Pacioretty étaient au cœur de la rivalité entre les Sharks de San Jose et les Golden Knights. Ils ont d’ailleurs vécu plusieurs moments acrimonieux sur la surface glacée. Les deux patineurs ont pris le temps de s’appeler et d’enterrer la hache de guerre.

«Nous avons discuté des fois où nous nous donnions des coups de bâton à qui mieux mieux», a raconté Pacioretty avec le sourire.

«Il a plaisanté qu’il allait pouvoir remporté le trophée Lady-Byng, parce qu’il n’aura plus à tenter de me donner un coup de bâton au visage. Nous nous en sommes donné à cœur joie l’an dernier. C’est un féroce compétiteur et c’est ce qui fait de lui un si bon joueur.»

Pacioretty croit également que devenir un membre des Hurricanes en même temps que son ancien ennemi lui permettra de réaliser une transition plus facile.

«D’arriver ici avec Burns, c’est super. Nous allons pouvoir nous appuyer l’un sur l’autre et ça nous aidera à nous intégrer plus rapidement avec le groupe», a-t-il affirmé.