Montréal accueillera Nadal, Félix, «Shapo» et plusieurs autres

Tennis Canada a dévoilé en conférence de presse jeudi les grandes lignes de l’Omnium Banque Nationale qui se déroulera à Montréal et Toronto le mois prochain, et le public du Stade IGA pourra voir à l’œuvre la plupart des meilleures raquettes de l’ATP, dont l’Espagnol Rafael Nadal.

Quintuple vainqueur du tournoi canadien, le Majorquin tentera d’ailleurs d’égaler la marque d’Ivan Lendl, gagnant de six titres des Internationaux du Canada. Par contre, Nadal aura fort à faire contre un contingent de concurrents comprenant le Québécois Félix Auger-Aliassime et l’Ontarien Denis Shapovalov, respectivement neuvième et 24e au monde.

Détenteur du sommet du classement de l’ATP, le Russe Daniil Medvedev sera aussi présent à Montréal et essaiera de défendre sa couronne acquise à Toronto l’an dernier. Également membres du top 10 mondial, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner voudront jouer les trouble-fête lors de l’événement prévu du 5 au 14 août et diffusé sur les ondes de TVA Sports.

«En plus de présenter une remarquable liste de joueurs, notre tournoi pourra enfin accueillir 100 % de ses partisans et leur proposer à nouveau une programmation variée et des matchs sensationnels. Personnellement, j’ai vraiment hâte et je suis loin d’être le seul à en juger par des ventes qui s’annoncent record», a affirmé dans un communiqué Eugène Lapierre, directeur de l’Omnium Banque Nationale de Montréal.

Serena en action à Toronto

L’Américaine Serena Williams a confirmé sa participation au pendant féminin de l’Omnium Banque Nationale à Toronto cette année, a indiqué Tennis Canada, jeudi.

L’ancienne numéro 1 mondiale avait réalisé un retour à la compétition lors du récent tournoi de Wimbledon, s’inclinant en trois manches devant la Française Harmony Tan au premier tour. Celle qui n’avait pas joué au sein du circuit professionnel depuis environ un an n’est plus classée par celui-ci et s’était montrée évasive après sa défaite à Londres quant à son avenir.

«Qui sait où je vais réapparaître? Les Internationaux des États-Unis sont le premier endroit où j’ai gagné un tournoi du Grand Chelem et ça reste quelque chose de spécial. Votre première fois l’est toujours. Il y a donc encore de la motivation à m’améliorer pour avoir la chance de jouer à domicile», avait-elle dit aux médias.

Pour ce qui est de l’Omnium, la triple championne de la compétition canadienne avait plié l’échine en finale 2019 devant la Canadienne Bianca Andreescu, qui sera aussi de la partie cette année.

La Québécoise Leylah Annie Fernandez, 14e joueuse de la WTA, évoluera sous les yeux de la foule torontoise et sera en quête d’un premier gain au tableau principal de l’Omnium. Au nombre de ses rivales, il y aura la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, tout comme Naomi Osaka, Coco Gauff et Emma Raducanu.