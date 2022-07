Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson: maison de style scandinave sur un bord de lac

Si vous aimez le style d’architecture scandinave et les lignes épurées, cette maison en forêt risque fortement de vous plaire.

Située sur le bord du lac des Sommets, un lac non navigable, elle offre le parfait cadre aux personnes qui cherchent une oasis de paix à une heure de Montréal.

C’est l’architecte Mariane Gourdeau qui signe les plans de cette propriété d’exception.

Son aspect extérieur unique, marqué par un revêtement en bois et en pin, de nombreuses fenêtres et la toiture métallique architecturale, saute aux yeux.

Dès l’entrée, vous serez frappé par la lumière qui s’empare des lieux. L’orientation plein sud des fenêtres permet à l’ensemble de la propriété d’en être inondé.

Au rez-de-chaussée, une grande aire de vie ouverte présente le salon, la salle à manger et la cuisine.

Le travail de plusieurs fournisseurs québécois est mis à l'avant-plan dans la maison. C’est le cas d’ailleurs des luminaires, qui sont faits sur mesure à Montréal par la firme Jacques & Anna.

Avec son grand îlot, ses chaises colorées et ses rangements, il y a fort à parier que la cuisine en fera rêver plus d’un. Les comptoirs de cuisine sont en érable massif du fabricant All Wood. Un accès à la terrasse se trouve d’ailleurs à cet endroit.

La banquette de la salle à manger y ajoute un esprit de convivialité.

Au salon, un foyer en met plein la vue. Les planchers en béton de cette aire de vie sont d’ailleurs chauffants.

Deux chambres et une salle de bains se trouvent dans la propriété.

Une chambre pour bébé fut aménagée dans l’espace mezzanine. Les futurs propriétaires décideront d’y installer autre chose s'ils le désirent, comme un bureau ou une salle familiale.

De son côté, la terrasse est spacieuse, offrant plusieurs options d’aménagement. Il s’agit de la maison idéale pour les personnes qui aiment recevoir et passer du temps de qualité avec leurs proches.

Nathalie Gagnon, de Via Capitale Vendu, s’occupe de la vente de cette jolie maison en pleine nature. Le prix demandé est de 649 000$.