Soleil et vague de chaleur pour finir la semaine

Le soleil sera de retour cette fin de semaine au même moment qu’un système dépressionnaire qui va faire grimper le mercure dans certains secteurs du Québec.

L’ensemble du Québec va pouvoir profiter d’un ciel ensoleillé, dès vendredi, et pour tout le reste de la fin de semaine. Côté températures, elles seront «un peu au-dessus des normales», selon Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada, mais pas exceptionnelles.

«[Les températures de ce week-end] vont nous paraître chaudes et humides parce qu’on n’a pas encore connu ce type de température là au Québec. On ne va pas battre des records, mais ça va contraster avec ce qu’on a connu dernièrement», a-t-il indiqué, soulignant que la deuxième partie du mois de juillet est la période la plus chaude de l’année.

«On est même un peu en retard par rapport aux grosses chaleurs», a-t-il ajouté.

L’ascension du thermomètre est prévue à partir de dimanche sur la plupart des secteurs et pourrait persister plusieurs jours. Ce sera notamment le cas à Montréal qui sera touché par une canicule avec des températures de plus de 30 °C, pendant trois jours consécutifs.

Selon les données d’Environnement Canada, jeudi, il fera 32 °C dimanche, 30 °C lundi et 31 °C mardi. Le mercure dans la métropole redescendra à partir de mercredi seulement (28°C).

Le sud du Québec a déjà connu une période de canicule et des records de chaleur en mai dernier. Il s’agissait d’ailleurs de la canicule «la plus hâtive jamais enregistrée», selon les météorologues d’Environnement Canada à l’époque.

Première tornade de confirmée

Le Northern Tornadoes Project (NTP) a confirmé, jeudi, que le temps violent qui a frappé le sud de la province, le 1er juillet dernier, et plus particulièrement le nord-ouest de Montréal, a produit une tornade, la première de l’année.

«Les enquêtes menées par le NTP, au sol et par drone, ont révélé qu’une tornade EF1 et une rafale EF1 se sont produites le 1er juillet, au nord-ouest de Montréal», peut-on lire dans un communiqué.