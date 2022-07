Trudeau est-il à blâmer?

Outre le choc pétrolier, la flambée de l’habitation, la hausse marquée du panier d’alimentation, la forte demande en provenance des États-Unis, qui serait également responsable de la forte hausse des taux d’intérêt visant à contrer les grandes pressions inflationnistes ?

Ce serait le gouvernement fédéral de Justin Trudeau ! À cause de quoi ? En raison des généreux programmes d’aide financière qu’il a mis en place en vue de secourir les victimes de la pandémie de COVID-19.

Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la Banque du Canada qui laisse carrément entendre cela dans son Rapport sur la politique monétaire de juillet 2022, déposé hier, à la suite de la forte hausse de son taux directeur d’un point de pourcentage.

De 0,25 % au début de l’année, le taux directeur de la Banque du Canada s’élève aujourd’hui à 2,50 %. Cette spectaculaire augmentation de 2,25 points de pourcentage s’est évidemment répercutée sur toutes les structures des taux d’intérêt, frappant ainsi de plein fouet les prêts hypothécaires, les prêts personnels, les cartes de crédit, les prêts aux entreprises, etc.

REPRISE TROP FORTE

Que reproche concrètement la Banque du Canada au gouvernement Trudeau ? D’être finalement responsable de la « reprise plus rapide que prévu au Canada », ce qui est aux yeux de la Banque du Canada une source d’erreurs.

« Les mesures monétaires et budgétaires mises en œuvre en réponse à la pandémie ont eu des effets plus importants qu’escomptés au départ, indique la Banque du Canada. Au lieu de se dégrader, le revenu disponible des ménages et la confiance des consommateurs se sont améliorés. »

« L’impossibilité de se procurer des services en personne a aussi fait gonfler l’épargne de certains ménages. Ces facteurs ont contribué à renforcer plus que prévu la demande de biens. »

La forte accumulation d’épargne et les bas taux hypothécaires ont stimulé le marché de l’habitation au point où le prix des maisons a explosé.

EFFETS PERVERS

Dans ma chronique du jeudi 30 juin dernier « Les effets pervers de l’argent de Trudeau », je mentionnais qu’en 2020, le gouvernement fédéral avait finalement versé aux victimes de la pandémie plus d’argent que le montant des pertes subies à cause de la paralysie de plusieurs secteurs économiques.

Alors que l’aide gouvernementale (surtout fédérale) devant servir de compensation financière atteignait un montant médian de 8200 $ par ménage, le revenu médian perdu à cause des arrêts de travail s’élevait à seulement 1900 $, selon Statistique Canada.

Au nombre des généreuses mesures financières mises de l’avant par Justin Trudeau, voici l’aide financière supplémentaire qu’il a notamment versée aux ménages canadiens lors de la première année de la pandémie de COVID-19.

Prestations d’assurance-emploi : 41,7 milliards $

Prestation canadienne d’urgence : 56,2 milliards $

Subvention salariale d’urgence : 75 milliards $

Prestations aux aînés : 2,5 milliards $

Prestations pour enfants : 2,4 milliards $

Le mot de la fin : après avoir maintenu durant deux ans son taux directeur à 0,25 %, la Banque du Canada est elle aussi responsable des pressions inflationnistes qui ont suivi.