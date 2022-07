Un autoportrait de Van Gogh découvert en Ecosse

Un autoportrait de Vincent Van Gogh a été découvert au dos d'un autre tableau du peintre néerlandais par un musée écossais, qui s'est réjoui jeudi d'une découverte «incroyablement rare».

La découverte «incroyable» a été rendue possible après une étude aux rayons X du tableau «Portrait d'une paysanne» réalisé en 1885 par Van Gogh, en amont d'une exposition à Edimbourg consacrée à l'impressionnisme.

Le portrait a été découvert au dos de l’œuvre, recouvert par des couches de colle et de carton qui, semble-t-il, avaient été ajoutées avant une exposition au début du XXe siècle.

«Quand on a vu la radio pour la première fois, bien sûr qu'on a été super excités», raconte Lesley Stevenson, conservatrice au musée.

«De tels moments sont incroyablement rares», s'est réjoui Frances Fowle, conservatrice au National Galleries of Scotland. «Nous avons découvert une œuvre inconnue de Vincent Van Gogh, un des artistes les plus importants et les plus populaires du monde.»

Vincent Van Gogh est connu pour avoir réutilisé des toiles afin d'économiser de l'argent.

L'autoportrait montre un homme barbu assis avec un chapeau et un foulard autour du cou. Son oreille gauche -que le peintre s'est coupée en 1888 - est clairement visible.

Lors de l'exposition qui se tiendra du 30 juillet au 13 novembre, les visiteurs pourront admirer l’œuvre, reproduite par la radiographie.

Le musée réfléchit désormais pour savoir comment retirer la colle et séparer les deux œuvres sans les abimer.