Un influent avocat américain accusé d'avoir tué sa femme et son fils

Un influent avocat américain, au coeur d'une sombre affaire à tiroirs qui défraie la chronique depuis plus d'un an, a été accusé jeudi pour le meurtre de son fils et de sa femme.

Alex Murdaugh, 54 ans, est accusé d'avoir tué sa femme Maggie avec un fusil, et son fils Paul avec une arme de poing, le 7 juin 2021, selon l'acte d'inculpation adopté par un grand jury en Caroline du Sud.

Ce jour-là, il avait appelé les secours, expliquant avoir trouvé les corps de son épouse, 52 ans, et de son fils, un étudiant de 22 ans, criblés de balles devant le pavillon familial.

Membre d'une famille de notables locaux très riches et influents, il avait nié toute responsabilité dans le crime et n'avait pas été officiellement mis en cause.

En septembre 2021, les projecteurs s'étaient toutefois braqués sur lui quand il avait tenté de mettre en scène sa propre mort dans le cadre d'une arnaque à l'assurance.

Confondu par la police, il avait reconnu avoir demandé à un ancien client de l'abattre afin que son dernier fils encore en vie touche 10 millions de dollars d'assurance-vie. Le tireur l'avait blessé à la tête le 4 septembre, mais Alex Murdaugh avait survécu.

À l'époque, son avocat avait assuré qu'il souffrait depuis 20 ans d'une grave dépendance aux opiacés et qu'il avait craqué après la mort de ses proches.

Les enquêteurs avaient toutefois commencé à regarder de plus près dans ses affaires.

Au cours des derniers mois, plus de 70 chefs d'inculpation pour fraudes ont été retenus contre lui, et il a été placé en détention.

Concrètement, il est soupçonné d'avoir détourné l'argent des clients de son cabinet d'avocats, pour un total estimé à plus de 8,5 millions de dollars.

Il a également été accusé pour blanchiment d'argent dans le cadre d'un trafic d'opiacés.

Les autorités ont également ouvert des investigations sur la mort de son employée de maison en 2018. À l'époque, Alex Murdaugh avait expliqué qu'elle était tombée dans les escaliers après avoir trébuché sur un chien et la mort avait été classée comme «naturelle».

Mais, jusqu'à aujourd'hui, il n'avait pas été inquiété pour le meurtre de son fils et de sa femme. Selon les médias américains, il a finalement été confondu par des traces de sang suspectes sur ses vêtements et des bornages téléphoniques pas compatibles avec son alibi.

L'héritage familial d'Alex Murdaugh, dont le père, le grand-père et l'arrière-grand-père ont occupé des postes de procureur pendant 87 ans au total, a alimenté les soupçons sur une possible complaisance des forces de l'ordre dans le dossier.

La presse rappelle par ailleurs que son fils Paul avait eu un accident de bateau en 2019, au cours duquel une jeune femme était décédée. Il avait été accusé pour «conduite de bateau en état d'ivresse ayant entraîné la mort», mais aucun procès n'a jamais été planifié. Son décès a mis un terme à la procédure.