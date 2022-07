Une autre chasse gardée en Série NASCAR Pinty’s

Après deux ans d’absence à cause de la pandémie, la Série NASCAR Pinty’s renouera enfin avec les rues de Toronto.

Ils seront 25 pilotes à rouler vendredi sur le circuit urbain de 2,84 kilomètres, parmi lesquels 11 représentent le Québec et dont certains sont des candidats logiques à la victoire.

Du nombre, on peut citer Marc-Antoine-Camirand et Kevin Lacroix, qui occupent respectivement les deux premières places au classement cumulatif après les quatre premières étapes de la saison.

Six en six

Il s’agira de la septième épreuve de la Série NASCAR Pinty’s à être disputée dans la Ville-Reine en préambule à la seule manche canadienne de la série de monoplaces IndyCar.

Les six premières éditions ont toutes été remportées par des Québécois, soit Andrew Ranger à trois reprises, Alexandre Tagliani (deux fois) et Kevin Lacroix. Depuis les quatre dernières présences de la série à Toronto, la domination des Québécois est d’ailleurs écrasante.

En 2016, Tagliani, Ranger, Lacroix et Louis-Philippe Dumoulin, dans l’ordre, ont été les quatre premiers à rallier l’arrivée. L’année suivante, Lacroix et Dumoulin ont dominé la course. En 2018, le podium a été occupé par Ranger, Tagliani et Jean-François Dumoulin.

Tagliani est le champion défendant de l’épreuve. En 2019, quatre autres Québécois l’ont suivi soit Ranger, Louis-Philippe Dumoulin, Lacroix et Jean-François Dumoulin.

« Ne manque qu’une victoire »

Malgré deux présences sur le podium, Louis-Philippe Dumoulin n’a toujours pas soulevé le trophée du vainqueur à Toronto.

« J’ai gagné ici en 2002 en Formule Ford, mais jamais en Pinty’s, a raconté le Trifluvien. Notre début de saison est en dents de scie, et ce serait une excellente façon de nous remettre sur le droit chemin. Il ne manque qu’une victoire ici sur un tracé que j’affectionne particulièrement. »

En compagnie de pilotes représentant les six catégories de voitures qui vont courir en fin de semaine à Toronto, dont le Français Simon Pagenaud (IndyCar), Dumoulin a été invité à participer à la traditionnelle conférence de presse du jeudi.

« J’aimerais bien être celui qui portera la séquence victorieuse du Québec à sept dans les rues de Toronto », a-t-il renchéri.

Cette rentrée à Toronto sera de courte durée pour les engagés en Série NASCAR puisque les essais et la séance de qualifications se dérouleront entre 10 h 15 et 11 h 35 vendredi matin. Le départ de la course est prévu à 16 h la même journée.

Seul Québécois engagé dans la course au titre de recrue de l’année, Jean-Philippe Bergeron va découvrir le tracé temporaire de Toronto. « À ma première présence, j’aimerais bien terminer dans le top 10 », souhaite le pilote de Saint-Donat.

Les 11 pilotes québécois inscrits à Toronto

1. Jean-Philippe Bergeron | Saint-Donat

2. Ray Courtemanche | Mirabel

3. Louis-Philippe Montour | Boisbriand

4. Alexandre Tagliani | Lachenaie

5. Andrew Ranger | Roxton Pond

6. Alex Guénette | Terrebonne

7. Louis-Philippe Dumoulin | Trois-Rivières

8. Wallace Stacey | Kahnawake

9. Kevin Lacroix | Saint-Eustache

10. Dexter Stacey | Kahnawake

11. Marc-Antoine Camirand | St-Léonard-d’Aston

Classement des pilotes en 2022 (10 premiers)

1. Marc-Antoine Camirand | 165 points

2. Kevin Lacroix | 155

2. Gary Klutt | 155

4. Brandon Watson | 154

5. Treyten Lapcevich | 150

6. D.J. Kennington | 149

7. Alexandre Tagliani | 147

8. Louis-Philippe Dumoulin | 139

9. Jean-Philippe Bergeron | 132

10. Dexter Stacey | 130

Les vainqueurs en 2022

Sunset : Treyten Lapcevich

Mosport : Kevin Lacroix

Vallée-Jonction : Andrew Ranger

Avondale : Marc-Antoine Camirand

Tous les gagnants à Toronto

2010 : Andrew Ranger

2011 : Andrew Ranger

2016 : Alexandre Tagliani

2017 : Kevin Lacroix

2018 : Andrew Ranger

2019 : Alexandre Tagliani

Longueur : 2,84 km – 11 virages

2,84 km – 11 virages Nombre de tours : 35

35 Essais et qualifications : vendredi de 10 h 15 à 11 h 35

vendredi de 10 h 15 à 11 h 35 Départ de la course : vendredi à 16 h

Recherche : Louis Butcher

Source : nascar.com