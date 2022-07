Sur les Plaines au FEQ: «Une grande étape pour la musique latino» –Luis Fonsi

Maintenant que le country semble s’être vissé les pieds pour de bon sur les plaines d’Abraham, le Festival d’été de Québec tentera un nouveau pari, ce soir, en assignant Luis Fonsi à titre de tête d’affiche de la première soirée de musique latino de son histoire.

C’est aussi une première étonnante pour le créateur de Despacito. Non seulement Fonsi n’a jamais joué à Québec, mais il s’agit d’une première au Canada pour l’artiste d’origine portoricaine de 44 ans.

« C’est une grande étape pour la musique latino. Je vais tout donner. Il n’y a jamais une autre première fois », a promis, en entrevue au Journal, celui qui aura pour mission de séduire un public francophone.

« C’est excitant de chanter devant une nouvelle foule, spécialement quand elle est différente de ton public traditionnel. Je l’ai fait souvent au cours des cinq dernières années. Au Moyen-Orient ou en Europe de l’Est, par exemple, et j’ai été en mesure de connecter avec la foule parce que la musique est un langage universel. »

Le monde s’est ouvert

Même s’il fait carrière depuis vingt-trois ans, Luis Fonsi mentionne les cinq dernières années parce qu’elles correspondent à la sortie de Despacito, le tube planétaire aux milliards d’écoutes en ligne qui a permis à la musique latino de rejoindre le grand public.

« Avant, ma carrière était basée seulement dans les pays qui parlent espagnol. Après, le monde s’est ouvert : Australie, Chine, Russie, toute l’Europe. J’avais déjà quelques fans dans des pays européens, mais avec Despacito, je suis passé à un tout autre niveau. »

Il doit une fière chandelle à Justin Bieber, qui a mis la chanson en enregistrant un remix en anglais. « C’est énorme ce qu’il a fait. J’apprécie particulièrement qu’il ait chanté le refrain en espagnol. Peu de gens le savent, mais nous avions une version complète en anglais qu’on lui avait envoyée, mais il a pris le temps d’apprendre la phonétique espagnole. C’est merveilleux. »

Sensuel, pas sexuel

Un autre aspect de Despacito qui passe sous silence réside dans la décision de Luis Fonsi de faire équipe avec l’autrice Erika Ender afin d’obtenir un point de vue féminin pour raconter le jeu de séduction charnel entre un homme et une femme.

« J’ai toujours été très prudent et strict au sujet des paroles de mes chansons. Elles peuvent parfois être sensuelles, mais jamais sexuelles. Elles ne doivent surtout ne jamais avoir un ton irrespectueux envers les femmes. »

« Certains artistes, poursuit-il, sont pas mal plus agressifs et je respecte cela, mais ce n’est pas mon cas. J’écris beaucoup avec des femmes. C’est important. Si tu veux écrire une chanson sexy, et sans l’ombre d’un doute Despacito en est une, ça doit toujours rester amusant et respectueux. Avec une femme à mes côtés, je m’assure que rien ne sera compris de travers. »

♦ Luis Fonsi en concert sur les plaines Abraham, à 22h, ce soir, avec Becky G et Alex Sensation en première partie.