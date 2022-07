10 ans de surveillance pour un jeune prédateur sexuel

Un prédateur sexuel de seulement 22 ans qui a leurré et harcelé 14 adolescentes sur les médias sociaux sera étroitement surveillé pendant 10 ans, et ce, une fois qu’il aura terminé de purger sa peine de six ans de détention.

Dès 2017, alors qu’il venait d’atteindre la majorité, Gabriel Lachance a fait l’objet de plusieurs dénonciations.

Le résident de Saint-Apollinaire a attiré un total de 14 adolescentes âgées de 12 à 15 ans, jusqu’à son arrestation en 2019.

Le délinquant sexuel communiquait directement avec elles sur les médias sociaux. Des images de lui en train de se masturber étaient envoyées, après quoi il menaçait les jeunes filles de leur envoyer des images explicites.

L’une des victimes a même été confrontée à des centaines de demandes sexuelles de la part de l’accusé.

Plusieurs des adolescentes ont été traumatisées par les menaces du jeune homme.

Haut risque de récidive

Devant le comportement répétitif de l’accusé, une expertise a été faite qui a démontré qu’il était dans le 99e percentile des personnes susceptibles de récidive.

Gabriel Lachance n’a commencé aucun cheminement. Ainsi, en plus d’une peine de six ans de pénitencier pour leurre et harcèlement, la procureure de la Couronne, Laura Plamondon-Dufour, a demandé que Lachance soit déclaré délinquant à contrôler.

Surveillance de longue durée

Le juge Alain Moran a donné suite à cette demande et ordonné que le délinquant soit soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée de 10 ans suivant sa peine. Le maximum permis par le Code criminel.

Détenu depuis son arrestation, le délinquant a toutefois effectué la majeure partie de sa peine.

Il ne lui reste que 15 mois et 15 jours à purger des six ans auxquels il a été condamné.