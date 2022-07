BELLEFLEUR, Sheila

(née Hayes)



Le 5 juillet 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Sheila Hayes née au Nouveau-Brunswick, qui a vécu et élevé sa famille à Ste-Catherine et St-Constant.Elle laisse dans le deuil ses enfants André, Thérèsa (Dave), Steve (Michelyne) et Suzanne (Andrew), ses petits-enfants Alain (Mélina), Philippe, Elizabeth (Alex) et Peter, ses frères Red (Jean) et Brian (Simonne), plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura ni visites, ni funérailles. Elle sera inhumée à St-Constant à une date ultérieure.Un merci spécial au Dr Doyon et au personnel du CHSLD Jean-Louis Lapierre pour leurs excellents soins à notre mère Sheila.