HAMEL, Georgette (née Gauvin)



Au CHSLD du Boisé, le 3 juin 2022, à l'âge de, est décédée dame Georgette Gauvin, épouse de feu monsieur Jean-Claude Hamel, fille de feu Jos-Cyrille Gauvin et de feu Aveline Pépin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Francine (François Jobin), feu Louis (feu Suzanne Bernier) et Pierre (Michèle Aubin); ses petits-enfants : Vincent (Anne Cramer), Nicola (Raphaël Thériault), Marie-Michelle, Jean-Philippe (Samira Barakat) et Alexandre (Lysane Harton-Pelletier); ses arrière-petits-enfants : Eva et Amélie, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. L'ont précédée ses nombreux frères et soeurs.La famille vous accueillera au1500, BOUL. WILFRID-HAMELQUÉBEC, QC G1N 3Y6le samedi 16 juillet 2022 de 9h à 11h.Une messe sera célébrée à 11h en la chapelle du Complexe Hamel, 1500, boul. Hamel Ouest, Québec, et de là au cimetière Saint-Charles.La famille tient à souligner l'excellence des soins prodigués par toute l'équipe soignante du 2e étage au Centre d'Hébergement du Boisé (3690 Boul. Neilson, Québec, Qc).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds de soutien à la Chaire de recherche en soins palliatifs de l'Université Laval (Fonds #704).www.ulaval.ca/fondation/donner/fonds/0704/