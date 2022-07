Accusé de violence domestique et d'inceste, Ricky Martin risque 50 ans de prison

Accusé de violence domestique plus tôt ce mois-ci, et maintenant accusé d’inceste, le chanteur portoricain Ricky Martin risque 50 ans de prison après que son propre frère a révélé l’identité de la victime.

Jusqu'ici, l'identité de la victime alléguée était demeurée inconnue. Le frère du chanteur a toutefois révélé mercredi dernier que le plaignant n'était nul autre que Dennis Yadiel Sanchez, le neveu et ex-conjoint de Ricky Martin. L'inceste étant fortement condamné à Porto Rico, l'accusé risque d'écoper d'une lourde sentence.

Selon TMZ, si l'inceste est prouvé, alors l'artiste pourrait obtenir jusqu'à 50 ans de prison. C'est ce que recommandent les lois portoricaines en matière d'inceste.

Ricky Martin aurait commencé une liaison avec son neveu de 21 ans qui aurait duré sept mois, selon le média Marca. M. Sanchez reproche notamment à l'accusé d'avoir exercé des violences physiques et psychologiques à son égard, et ce, tout au long de la relation. Le chanteur n'aurait «pas bien reçu la rupture» et aurait continué d'essayer de rentrer en contact avec son neveu, en se présentant même en personne chez ce dernier.

Sur sa page Twitter, Ricky Martin a complètement nié les accusations, stipulant que l'ordonnance de protection obtenue par son neveu n'était basée que «sur des mensonges». Quant à la défense, elle affirme que ce ne serait pas la première fois que M. Sanchez «menace de détruire des vies».

«Nous sommes confiants que lorsque les faits réels seront révélés dans cette affaire, notre client Ricky Martin sera pleinement acquitté», a déclaré le cabinet d’avocats du chanteur dans un communiqué.

Le procès débutera le 21 juillet prochain avec le témoignage de Dennis Yadiel Sanchez.