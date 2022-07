Baklavas au miel d’été et lilas

Lorsque le parfum des lilas avoisinants vous titille les narines et répand cet agréable effluve floral, pourquoi ne pas s’en inspirer pour en créer un super dessert ?

Dans cette recette, nous faisons infuser les fleurs de lilas dans le miel pour ensuite monter un baklava classique à base de pistaches et de noix de Grenoble. Habituellement, les baklavas sont parfumés avec de l’eau de rose ou de l’eau d’oranger, alors cette utilisation originale du lilas en surprendra plus d’un. De plus, la qualité des miels québécois est si exceptionnelle que votre dessert en sera simplement divin.

Bon appétit !

► Cliquez sur ce lien afin de consulter la version détaillée de la recette.