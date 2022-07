CF Montréal: un privilège que Mauro Biello a apprécié

Le président du conseil d’administration du CF Montréal, Joey Saputo, le président et chef de la direction, Gabriel Gervais, et l’ancien capitaine de l'Impact de Montréal Mauro Biello participaient vendredi à une conférence de presse à la veille de son intronisation au Mur de la renommée du club.

«Ça fait longtemps que j’ai fait une conférence de presse! Ça fait du bien de revoir les collègues et anciens coéquipiers. Je tiens à remercier le club pour cet honneur», a-t-il déclaré en ouverture.

Celui qui a dirigé la concession montréalaise de 2015 à 2017 a rappelé à quel point elle lui été chère.

«J’aimerais remercier la famille Saputo de m’avoir permis de jouer chez moi, a-t-il affirmé à son ancien patron. Ce club a toujours été capable de faire ressortir le meilleur de moi. Pour moi, c’était un privilège que je n’ai jamais pris à la légère.»

«Les souvenirs magiques que j’ai vécus ici. J'éprouve un grand sentiment de devoir accompli. Je suis fier d’avoir fait partie de cette histoire riche et extraordinaire qu’est l’Impact de Montréal.»

Dans son introduction, Gervais a décrit son ex-coéquipier avec admiration en illustrant l'influence qu'il a eu sur sa propre carrière.

«À mon avis, c’est le plus grand joueur de l’histoire du club. Un leader et un exemple dans la communauté. Il a eu un impact sur tous ceux qui l’ont côtoyé. Félicitations, Mauro! Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour le club.»