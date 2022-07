Danny Maciocia préparait le coup depuis un an

Les Alouettes de Montréal ont annoncé jeudi soir qu’ils ont acquis les droits du garde offensif québécois Laurent Duvernay-Tardif, mais compteront-ils sur ses services d’ici la fin de la saison?

• À lire aussi: Les Alouettes acquièrent les droits de Laurent Duvernay-Tardif

• À lire aussi: Le moment de sa retraite: Tom Brady ne sait pas

Le directeur général et entraîneur-chef par intérim Danny Maciocia a laissé entendre qu’il est encore prématuré de prévoir un départ pour l’ancien des Chiefs de Kansas City et des Jets de New York.

«C’est un projet (sur lequel) que je travaille depuis un an», a-t-il informé sur les ondes de LCN, vendredi après-midi. On a été capable de le réaliser il y a 24 ou 36 heures avec les Stampeders de Calgary.»

À écouter Maciocia, la transaction revêt une importance aussi symbolique que stratégique.

«C’est un joueur qui a eu beaucoup de succès. Que ce soit sur le terrain ou à l’extérieur. Je pense que c’est un modèle pour nous étudiants-athlètes dans les rangs universitaires, explique l’ancien pilote des Carabins de l’Université de Montréal.

«Si jamais il décide de jouer au football dans la Ligue canadienne de football, ses droits nous appartiennent et ce sera avec les Alouettes. C’est une grande fierté pour nous.»

Maciocia a réitéré que l’équipe n’a actuellement aucune garantie que le produit de l’Université McGill verra de l’action. Le cas échéant, Montréal enverra son prochain choix de deuxième tour à Calgary. Les Stampeders auraient aussi l'option d'inverser le prochain choix du premier tour avec les Alouettes, si celui-ci s'avérait plus élevé.

Pour le moment, aucun dialogue concret n’a eu lieu directement avec le camp du médecin de formation, a-t-il clarifié.

«Je le connais très bien, mais je ne pouvais lui parler jusqu’à ce que j’obtienne ses droits, car ç’aurait été du maraudage. Depuis que j’ai ses droits, j’ai la chance d’être en communication avec Laurent et son agent.

«On peut discuter si jamais la possibilité existe. Il va comprendre notre position ici.»

«LDT» a disputé huit rencontres avec les Jets, la saison dernière. Les Stampeders l'avaient réclamé au 19e rang au total à l'encan canadien de 2014.