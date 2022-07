Deux individus arrêtés pour le cambriolage d'un Canadian Tire à Sherbrooke

La police de Sherbrooke a procédé jeudi à l'arrestation d'un homme et de son complice en lien avec le cambriolage d'une station-service d'un Canadian Tire, à Sherbrooke, et de plusieurs autres vols.

Éric Piquette, 51 ans, et son complice de 36 ans ont été arrêtés pour le vol du Canadian Tire de Cowansville, commis le 7 juillet 2022.

Les deux individus semblent être liés à plusieurs autres cambriolages dans la région. Éric Piquette a été accusé de trois introductions par effraction, de vols et de bris de probation. Il aurait entre autres cambriolé la Friterie de Rock-Forest et le restaurant l'Entre-Amis en juin. La valeur des vols s'élève à environ 5000$.

Son complice a quant à lui été arrêté vers 17h jeudi par des patrouilleurs à la suite d'un vol à l'étalage au Provigo de la rue Queen.

Selon les policiers, le suspect serait présentement détenu et pourrait faire face à des accusations dans quatre autres dossiers de vols à l'étalage survenus entre le 2 et le 14 juillet 2022, comme le Canadian Tire. La valeur des vols commis par le suspect s'élève jusqu'à 12 500$. Il devrait comparaître vendredi après-midi pour répondre à des accusations de vols et de bris de probation.

«Plusieurs techniques d'enquête ont été utilisées dans ce dossier, dont l'analyse ADN et les vérifications des caméras de surveillance des différents commerces», a mentionné Benoît Pellerin, relationniste pour le Service de police de Sherbrooke (SPS).