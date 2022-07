«En Corps»: Klapisch se lance dans la danse

Ce tout nouveau film de Cédric Klapisch n’est malheureusement pas entièrement convaincant.

Élise (Marion Barbeau), danseuse classique, arrive sur la scène de l’Opéra de Paris et tombe. L’accident est grave. Elle a une fracture et ne pourra peut-être plus jamais danser. Elle décide alors d’accompagner une amie en Bretagne afin de prendre le temps de faire le point. Elle y rencontre une compagnie de danse moderne dans laquelle le directeur lui propose une place.

Brossé à grandes lignes, le scénario semble mièvre, voire incroyable. Et il l’est à certains moments. Les dialogues entre Élise et son kinésithérapeute (François Civil) ne sont pas toujours du meilleur effet – les réactions du corps face à un traumatisme ou le fait qu’il soit tombé amoureux d’elle – et auraient gagné à être plus nuancés. La relation entre la jeune femme et son père (Denis Podalydès) est dépeinte rapidement, lors de quelques conversations, le plus souvent devant un repas. Son intégration au sein de la compagnie de danse est une coïncidence un peu trop grosse, de même que sa relation avec Mehdi (Mehdi Baki) ou sa relation, trop hâtive, avec Josiane (Muriel Robin).

Car En Corps est dense et on sent Cédric Klapisch trop à l’étroit dans son film de 118 minutes. Mais les séquences de danse font oublier certaines maladresses du cinéaste. La séquence d’ouverture, notamment, est une merveille. Le réalisateur y transmet en images sa passion pour cet art. En choisissant Marion Barbeau, danseuse étoile de l’Opéra de Paris et fondatrice de sa propre compagnie de danse contemporaine, Klapisch s’assure de la qualité et de la crédibilité de ces scènes. Là encore, si on trouve un écho du parcours réel de la jeune femme, on ne peut que déplorer une dramatisation fictionnelle parfois trop poussée pour communiquer le propos.

Note: 3 sur 5