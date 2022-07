Étanche-soif autrichien

Rien de mieux pour se rafraîchir que ce petit grüner veltliner de la région du Kamptal, en Autriche.

Petit vignoble de 13 hectares situé près du village de Mollands. Tout est cultivé en bio et en biodynamie. Aucun intrant. Bref, on est dans le naturel. Mais du vin nature bien fait. Bouché avec une capsule à vis afin d’éviter les problèmes de bouchon, le vin gagne en définition au fur et à mesure qu’il s’oxygène. Des parfums invitants de poire, d’abricot, de pomme jaune, de verveine, de lavande et un arrière-plan empyreumatique (la fumée, si on veut faire plus simple). On s’attend en bouche à quelque chose de riche, voire de demi-sec, or c’est complètement sec avec une matière ample et une acidité vibrante. C’est léger et coulant avec une finale légèrement saline avec le fruité qui revient en rétro. Du jus de roche qu’on sirote bien frais, seul à l’apéro ou, mieux encore, pour accompagner des calmars frits.

Hager Matthias, Grüner Veltliner Mollands 2020, Kamptal, Autriche 22,30 $ - Code SAQ 14887685 – 12 % - 1 g/L – Bio

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.