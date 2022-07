Fou de la crème glacée

En coupe glacée, sur un cornet, enrobée de chocolat, dans un café, entre deux biscuits, à l’intérieur d’une crêpe, sur un gâteau, dans une boisson frappée... Quelle est votre façon préférée de déguster la crème glacée ?

Faite maison !

Photo courtoisie, Boutique Crème

Certains diront qu’ils l’aiment de toutes les façons, surtout lorsqu’elle est faite maison. La machine à crème glacée Ankarsrum permet de contrôler les ingrédients qui composent ce délice tout en expérimentant plein de saveurs ! Même celles que vous n’auriez jamais osé goûter. Il suffit de placer son contenant au congélateur pendant environ 24 heures avant d’y déposer les ingrédients nécessaires et de mettre la machine en marche pour obtenir 1,5 litre de crème glacée prête à consommer.

boutique1101.com > 199,95 $

En dessert

Photo courtoisie, Aux Arts de la Table

Chez les plus mordus, la crème glacée accompagne tous les desserts ! Gâteaux, brownies, tartes, croustade, et pourquoi pas une salade de fruits ? Ce moule (10 tasses) de qualité supérieure en aluminium très épais permet de préparer de petits gâteaux en forme de cornet. Il ne restera qu’à y ajouter une boule de crème glacée (ou plus !) sur le dessus pour que ce dessert soit prêt à servir. Voilà une alléchante idée pour souligner un anniversaire

aux-arts-de-la-table.com > 49,95 $

Bien frappée

Photo courtoisie, Crate & Barrel

En mélangeant de la crème glacée avec du lait et un coulis de fruits, par exemple, on obtient une boisson frappée bien fraîche et gourmande. Pour un résultat digne des snack-bars, cet appareil à milk-shake de style rétro, avec sa tasse en acier inoxydable et ses deux vitesses, est votre allié. Après avoir versé cette boisson dans un verre, il n’est pas interdit de la coiffer de crème fouettée, d’une cerise et de quelques morceaux de chocolat.

crateandbarrel.ca > 59,95 $

Une, deux, trois boules

Photo courtoisie, Walmart

Le cornet demeure un incontournable de l’été ! Maximisez ce plaisir en concoctant vous-même le cône gaufré qui soutiendra les nombreuses boules de glace empilées, à l’aide de ce gaufrier portatif Brentwood. Sa surface de cuisson mesure 18 cm de diamètre et il est possible d’ajuster sa température. L’appareil est doté d’un couvercle verrouillable, d’une base antidérapante, et peut être rangé à la verticale. Rouleau à cônes inclus.

walmart.ca/fr > 59,97 $

Avec de la garniture

Photo courtoisie, La Bouticaire

Les garnitures rendant parfois les coupes glacées gargantuesques ne manquent pas. Coulis, noix, bonbons, crème fouettée, fruits, morceaux de biscuits, confiture, sirop d’érable, chocolat et même des bretzels sont les bienvenus. Dans cette romantique coupe à dessert en verre rose divinement décorée, créez un chef-d’œuvre de gourmandise ! Votre imagination et votre appétit seront vos seules limites.

labouticaire.com > 9,50 $ chacune