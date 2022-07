«Fureur sur pattes: la légende de Hank»: un western japonais

Cet amusant film d’animation divertira efficacement les familles.

Du western, «Fureur sur pattes: la légende de Hank» en possède les codes: le défenseur solitaire, des villageois terrorisés, code d’honneur et de justice et même un duel – sans les pistolets, cela va de soi. Du Japon, le long métrage en possède le visuel et les personnages. Et ce mélange confère au film de 97 minutes un attrait particulier.

Le Hank (voix de Michael Cera en version originale) du titre est un beagle. Emprisonné et promis à la peine capitale, il doit son salut au méchant chat Ika Chu (voix de Ricky Gervais) qui lui propose de devenir samouraï pour le village de Kakamucho. Mais cette offre est une ruse pour se débarrasser des habitants de la bourgade – aussi des chats – qu’Ika Chu lorgne pour ses projets d’expansion territoriale.

Évidemment, Hank ne soupçonne pas qu’il arrive en territoire ennemi – chiens et chats ne font jamais bon ménage –, mais lorsqu’il s’intègre et commence à bénéficier des leçons de Jimbo (voix de Samuel L. Jackson), un ancien samouraï, Ika Chu lui envoie Sumo (voix de Djimon Hounsou), un chat géant qui tente de tout détruire. En plus, les cinéphiles ont droit à la voix de Michelle Yeoh en Yuki, mère de l’adorable petite Emiko (voix de Kylie Kuiok) qui rêve de devenir samouraï quand elle sera grande.

Mené tambour battant, «Fureur sur pattes: la légende de Hank» est léger et amusant. En plaçant l’histoire dans le monde animalier plutôt que chez des humains, les scénaristes Ed Stone et Nate Hopper ainsi que les réalisateurs Rob Minkoff, Mark Koetsier et Chris Bailey s’assurent de passer un message antiraciste de manière légère, évitant là l’écueil habituel de la morale pontifiante. Les acteurs vocaux sont parfois reconnaissables, ce qui ajoute au plaisir du visionnement pour les adultes. Les plaisanteries et autres gags sont bien pensés, les parents y verront bien des références à «Le Shérif est en prison» de Mel Brooks – qui prête d’ailleurs sa voix à Shogun, le régent de Kakamucho. Et même si ce long métrage d’animation n’est pas l’œuvre d’un grand studio, il propose un moment de détente familiale rempli de bons sentiments et de gags qu’apprécieront les plus jeunes.

Note: 3,5 sur 5