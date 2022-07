Ivana Trump serait morte après une chute

L’ex-femme de Donald Trump, Ivana Trump, serait morte de blessures résultant d’une chute, rapportent plusieurs médias américains.

L’ancien président américain a indiqué, jeudi, qu’Ivana Trump était morte dans son appartement new-yorkais.

L’autopsie aurait été conclue vendredi, selon ce qu’ont confirmé des sources policières au site TMZ.

Le bureau du médecin légiste en chef de la Ville de New York a confirmé à la chaîne ABC News qu’Ivana Trump était «décédée des suites de blessures subies lors d’une chute».

«Je suis très triste d'annoncer à tous ceux qui l'aimaient, et ils étaient nombreux, qu'Ivana Trump est morte chez elle à New York», avait écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social, sans préciser la cause de son décès, jeudi.