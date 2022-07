Jack Campbell est tout feu tout flamme

Le gardien Jack Campbell est pour le moins choyé, car après avoir pu jouer dans la même équipe qu’Auston Matthews chez les Maple Leafs de Toronto, il aura maintenant l’occasion d’évoluer en compagnie de Connor McDavid, le capitaine des Oilers d’Edmonton.

Le signataire d’un contrat de cinq ans et de 25 millions $ n’a pas dissimulé sa joie de se joindre à une formation ayant des chances logiques d’obtenir la saison prochaine autant de succès qu’au cours de la précédente. Le directeur général Ken Holland a conservé les services de quelques éléments-clés, ce qui réjouit celui qui aura le mandat d’amener un peu de stabilité devant le filet.

«Je suis tout feu tout flamme, a mentionné Campbell pendant son point de presse tenu cette semaine, tel que rapporté par le site officiel des Oilers. J’ai vu cette équipe jouer en séries et le groupe en place. Evander [Kane] et Brett [Kulak] ont signé, donc c’est super et je suis impatient de me retrouver ici et de travailler fort pour atteindre l’objectif de remporter une coupe Stanley.»

«J’ai toujours été un travailleur acharné et je le prouverai quotidiennement à mes coéquipiers, à la ville et à l’organisation, a-t-il ajouté. Juste de penser à être dans cette formation avec ces gars-là, à quel point ils triment dur et sont unis, ça me donne des frissons.»

Des hauts et des bas

À Toronto, Campbell admet avoir connu des hauts et des bas, et aurait bien aimé mener les Leafs plus loin que le premier tour éliminatoire, les succès de la saison régulière ne s’étant pas nécessairement transposés en séries. La commande sera sensiblement la même en Alberta, mais l’Américain se dit prêt à relever le défi, même avec la pression sur les épaules.

«J’adore cela, vous êtes constamment sous la loupe et je pense que ça fait ressortir le meilleur de tout le monde, a-t-il estimé. Il s’agit d’une occasion formidable et je suis reconnaissant d’être là. [...] Notre base de partisans est superbe et je suis impatient de jouer ici. Tout le monde veut gagner.»

Et, autre bonne nouvelle, c’est qu’il apercevra dans le vestiaire des visages connus, à commencer par celui de l’attaquant Zach Hyman, son ami qu’il a côtoyé à Toronto.

«Zach est tellement intègre, c’est une bonne personne et un grand être humain, a-t-il complimenté. Certes, ce qu’il effectue sur la glace est également spécial. Le voir à l’œuvre et lui parler en constatant l’enthousiasme dans sa voix, ça montre qu’il est quelqu’un digne de confiance sur qui vous pouvez compter chaque jour.»