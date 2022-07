La Fondation pour l’encouragement scolaire amasse près de 150 000 $

Le tournoi de golf de la Fondation pour l’encouragement scolaire a eu lieu sous la présidence d’honneur de François Chaput, VP Services aux réseaux, Fédération des caisses Desjardins. L’aide financière des Caisses Desjardins Pierre-Le Gardeur, Le Manoir et Terrebonne jouent un rôle important au sein de la FPES.

Photo Martin Alarie

Alain Raîche, DG Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, est en compagnie de Nadine Boire, DG Caisse Desjardins Le Manoir, François Chaput, VP Services aux réseaux, Fédération des caisses Desjardins, Isabelle Laplante, DG Caisse Desjardins de Terrebonne, Olivier Longpré, directeur principal Services aux réseaux, et Mario Gagnon, FPES.

Photo Martin Alarie

Michel Bergeron est entouré de Raymond Berthiaume, conseiller de la Ville de Terrebonne, Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, Nicolas Dufour, maire de Repentigny, et Kevin Buteau, conseiller de la Ville de Repentigny.

Photo Martin Alarie

Alain Chantelois, le Baron Rouge, est entouré des conseillers de la Ville de Terrebonne Robert Auger et Marie-Ève Couturier, et, de TELUS, Kathleen Lefebvre, Annie Goupil et Alain Charest.

Photo Martin Alarie

Parmi les membres de la direction du Centre de services scolaire des Affluents, il y avait Jean-François Collard, DG, Johanne Prud’homme, DG adjointe, Patrick Capolupo, DG adjoint, Caroline Dupré, PDG FCSSQ, et Thierry Lauzon, DG adjoint.

Photo Martin Alarie

Parmi les gouverneurs de la journée, il y avait Gérard Charlebois, Fondation aide à la jeunesse, Renaud Thibault, RE/MAX D’ICI, Éric Landreville, Solmatech, Sylvain Rivest, L’Archevêque et Rivest, et Jean-Philip Cloutier, Constructions LARCO.

Photo Martin Alarie

Pierre Berthiaume, président CCIM, est en compagnie de Serge Douville, BTAA, le médaillé olympique Sébastien Toutant, Julie Thouin, BTAA, et Alain Bienvenue, CCMLA.

Photo Martin Alarie

Danny Maciocia, des Alouettes, est entouré de Peter Pomponio, Roberto Pietrovito, Angelo Chiappetta et James Kocoris.