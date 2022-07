Là où chantent les écrevisses: une adaptation décevante

Publié en 2019, le roman Là où chantent les écrevisses, de l’écrivaine américaine Delia Owens, a connu un beau succès en librairie, figurant même sur le palmarès des meilleures ventes du New York Times pendant plus d’un an. Le film qu’en a tiré la réalisatrice Olivia Newman n’est malheureusement pas à la hauteur des attentes.

Là où chantent les écrevisses nous transporte en Caroline du Nord, à la fin des années 1960. Abandonnée par sa mère, son frère et ses sœurs, qui ont tour à tour quitté le nid familial pour fuir son père violent, Kya (Daisy Edgar-Jones) a grandi seule dans une maison isolée au milieu d’un marais, ce qui lui a valu le surnom de « fille du marais » auprès des habitants du village le plus proche, Barkley Cove.

Même si les rumeurs les plus folles ont toujours couru à son sujet, Kya ne dérange personne à Barkley Cove. Mais le jour où le cadavre d’un jeune homme du coin, Chase (Harris Dickinson), sera retrouvé dans le marais, tous les soupçons seront immédiatement dirigés vers elle. D’autant plus que Kya et Chase se sont fréquentés secrètement pendant un certain temps alors que ce dernier était fiancé à une autre fille. Heureusement, Kya pourra compter sur un avocat bienveillant (David Strathaim) pour la défendre pendant son procès.

Mélodrame

Naviguant entre le thriller juridique, le drame sentimental et le récit initiatique, Là où chantent les écrevisses (Where the Crawdads Sing, en version originale anglaise) aurait certainement pu être un bon film s’il n’avait pas été traité de manière aussi superficielle et mélodramatique.

Dès le départ, il est plutôt difficile de croire au destin de cette fillette qui a réussi à grandir seule dans un marais dangereux pour devenir une belle jeune femme toujours bien coiffée et vêtue de jolies robes d’été. Le triangle amoureux au cœur du récit n’est pas particulièrement crédible non plus, les personnages des deux prétendants de Kya étant beaucoup trop campés dans les stéréotypes du bon et du méchant.

On peut tout de même apprécier le film pour la performance convaincante de l’actrice Daisy Edgar-Jones (remarquée auparavant dans la formidable série Normal People), mais aussi pour la beauté sauvage des marais du sud des États-Unis, filmés avec admiration par Olivier Newman.

Là où chantent les écrevisses ★★1⁄2