Le Conseil de la magistrature va examiner les plaintes contre le juge Poliquin

Le Conseil de la magistrature va examiner les nombreuses plaintes contre le juge Matthieu Poliquin pour son absolution controversée, mais ça ne sera pas avant la fin du mois d’août.

«Les membres du Conseil [...] examineront si les faits allégués sont susceptibles, ou non, de constituer un manquement au Code de déontologie de la magistrature et, le cas échéant, s’il y a lieu de faire enquête sur la plainte», a écrit le Conseil, en réponse à la plainte de l’instigatrice d’une pétition récoltant plus de 4600 signatures demandant une enquête sur le magistrat et la révocation de sa nomination.

Le juge Matthieu Poliquin est celui qui a accordé une absolution conditionnelle à l’ingénieur Simon Houle, suscitant un tollé et l’indignation dans la population.

«Est-ce qu’on veut vraiment d’un juge qui prend de telles décisions dans notre système judiciaire et est-ce qu'il est apte à l'être?» se demande en entrevue avec Le Journal Kareen Emery, la citoyenne derrière la pétition.

Rappelons que Houle, 30 ans, avait pu échapper à un casier judiciaire, malgré qu'il avait reconnu l’agression d’une amie soûle, en plus d’avoir photographié ses parties intimes.

Mais ce sont surtout les motifs évoqués par le juge Poliquin qui avaient fait vivement réagir la population.

«Somme toute rapidement»

Le magistrat avait noté que l’agression s’était déroulée «somme toute rapidement», ajoutant que Houle était aussi intoxiqué par l’alcool et que cela «peut permettre d’expliquer un comportement».

Le qualifiant de «personne de bonne moralité», le juge avait pris en compte qu’une «condamnation aurait à son égard des conséquences particulièrement négatives et disproportionnées», alors qu’il ne pourrait voyager et que ça aurait un impact sur sa carrière d’ingénieur.

Il avait donc conclu qu’une absolution conditionnelle «ne nuirait pas à l’intérêt public» et ce, même si la victime a dû être hospitalisée en raison d’idées sombres en plus d’avoir été en arrêt de travail durant cinq mois.

Plusieurs plaintes

En plus de la pétition, de nombreux internautes indignés ont indiqué sur les réseaux sociaux avoir porté plainte contre le juge Matthieu Poliquin au Conseil de la magistrature.

«[Avec une telle décision], on vient de retomber dans un monde où un abuseur s'en sort plus facilement que la victime, qui sera grafignée pour la vie», déplore Kareen Emery.

Elle est toutefois satisfaite de voir que le Conseil de la magistrature va examiner sa plainte et que ses membres vont étudier la possibilité de faire enquête.

Le Journal a interrogé le Conseil à savoir combien de plaintes au total ont été reçues.

«Dans le cas de la décision rendue par le juge Matthieu Poliquin comme dans toutes les situations qui précèdent le déclenchement d'une enquête, je ne suis pas en mesure de confirmer ou d'infirmer le fait que le Conseil a reçu une ou des plaintes», a fait savoir par courriel Me Annie-Claude Bergeron, secrétaire au Conseil.

Elle a toutefois précisé que «considérant la période estivale, la prochaine réunion du Conseil est prévue à la fin du mois d'août».