Le pari crypto de la Caisse risque de nous coûter près de 200M$

Les dirigeants de la Caisse de dépôt ont refusé net de commenter, hier, une perte probable de près de 200 millions $ dans la cryptobanque américaine Celsius Network.

Réalisé en octobre 2021, un mois avant que le marché des cryptomonnaies n’atteigne un sommet historique, mais combien éphémère, le placement de la Caisse dans Celsius pourrait bien être l’un de ceux qui se sont volatilisés le plus rapidement de l’histoire de l’institution fondée il y a 57 ans.

« J’ai été stupéfait d’apprendre qu’une institution conservatrice [comme la Caisse] avait investi dans une telle entreprise », a déclaré hier au Journal Omid Malekan, spécialiste des cryptomonnaies et chargé de cours à l’Université Columbia de New York.

« Le pire des prêteurs crypto »

« Le prêt de cryptomonnaies en général a été un mauvais secteur où investir et Celsius était le pire des prêteurs crypto », a-t-il ajouté.

En février, le grand patron de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Charles Emond, avait défendu le placement dans Celsius en affirmant notamment que l’institution n’était pas intéressée « à spéculer sur la crypto ».

Or, note M. Malekan, un investissement direct dans des cryptomonnaies aurait été vraisemblablement moins risqué que dans Celsius.

L’entreprise s’est placée mercredi à l’abri de ses créanciers. Dans des documents déposés devant un tribunal à New York, elle a attribué son insolvabilité à de « piètres décisions » d’investissement qui ont fait en sorte qu’elle s’est retrouvée avec beaucoup plus de dettes que d’actifs financiers.

En date de mercredi, Celsius avait pour 5,5 milliards $ US de passifs (dettes) et pour 4,3 milliards $ US d’actifs, résultant en un déficit de près de 1,9 milliard $ US.

La chute des cryptomonnaies, au printemps, a eu pour effet d’amener des clients de Celsius à retirer des milliards de dollars de leurs comptes. L’entreprise a réagi en suspendant tous les retraits le 12 juin.

« Pour l’instant, Celsius ne demande pas une autorisation [au tribunal] pour permettre les retraits client », a précisé l’entreprise.

Dans les documents juridiques, on apprend que les problèmes de Celsius ont commencé dès 2020, alors que les dépôts se multipliaient à la faveur de l’explosion des cryptomonnaies. L’entreprise avait du mal à investir ces sommes de façon sûre afin de pouvoir verser à ses clients les rendements qu’elle promettait, lesquels pouvaient atteindre 18 %.

Spéculation « acceptable »

« Clairement, tout ce qui tourne autour des cryptomonnaies, c’est quelque chose qui est de l’ordre de la spéculation », a souligné hier Franck Jovanovic, professeur d’économie et de finance à l’Université TÉLUQ.

Le spécialiste a toutefois refusé de jeter la pierre à la Caisse. Il a rappelé que les grands gestionnaires d’actifs investissent tous dans des titres plus risqués dans l’espoir de bonifier leur rendement. Selon lui, cette pratique est « acceptable » tant qu’elle ne concerne qu’une petite proportion des actifs totaux investis.

LA CRYPTOBANQUE CELSIUS NETWORK EN BREF

Fondée en 2017 par l’entrepreneur Alex Mashinsky

300 000 utilisateurs actifs en juin 2022

Actifs de 6 G$ US en juin 2022

QUELQUES DATES CLÉS

Octobre 2021

La Caisse annonce un investissement dans Celsius

Novembre 2021

La police israélienne arrête le chef des finances de Celsius

Juin 2022

Celsius suspend tous les retraits

Juillet 2022

Celsius se place à l’abri de ses créanciers