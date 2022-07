Le système D

S’il est une phrase qu’on entend fréquemment à Cuba, c’est: «No es fácil» (Ce n’est pas facile), ce à quoi, généralement, on répond ironiquement: «Tampoco díficil» (Ce n’est pas non plus difficile).

On peut faire dire n’importe quoi à ces deux bouts de phrase — la fatigue ou la volonté de s’en sortir —, mais une chose est sûre: cela démontre le grand sens de la résilience des Cubains. Plus de 60 ans de blocus ont forgé, veut, veut pas, le caractère, tout en favorisant la débrouillardise. D’ailleurs, l’écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez, Prix Nobel de littérature et grand ami de Cuba, avait déjà affirmé qu’un jour il écrirait un livre sur les mille et une façons dont les Cubains ont contourné le blocus et le manque de pièces de rechange, en «inventant» avec les moyens du bord, comme on dit familièrement. Ce qui a donné lieu à une autre phrase mille fois entendue: «El Cubano inventa» (Le Cubain invente).

Prenez mon voisin Rolando, par exemple, un vrai mécanicien d’auto avec sa salopette bleue et ses mains couvertes de cambouis. Il s’est installé dans le quartier Vedado de La Havane, tout juste au coin de ma rue, il y a quelques années. Tous les matins, je le vois et l’entends «rincer» les moteurs. Son «garage» n’a ni porte ni murs ni toit, il est à ciel ouvert, à l’ombre d’un gros arbre qui le protège des rayons de soleil du matin au soir, et il utilise la « lumière du jour » pour s’éclairer. Ouvert tous les jours, sauf le dimanche, et fermé en cas de pluie.

Sa réputation dépasse les frontières du quartier et on vient le voir de partout pour faire réparer aussi bien les vieilles américaines que les bagnoles d’Europe de l’Est, Lada, Moskvitch, Skoda, etc. Sa spécialité: freins, pneus, moteur, silencieux, système électrique, tuyau d’échappement, changement d’huile et de bougies, portières, etc. Comme on dit au Québec: mécanique générale. Pour soulever l’auto, il utilise un bon vieux «jack» manuel. Rien d’hydraulique, rien d’électrique. Pas de petit chariot à roulettes pour se glisser sous l’auto, il utilise plutôt un grand carton. Son coffre à outils, son précieux instrument de travail, est cependant bien garni. Et ça roule, on y fait parfois la queue, c’est tout dire.

Rolando, comme tant d’autres mécaniciens de coin de rue — il y en aurait ainsi des centaines disséminés un peu partout dans tous les quartiers de La Havane —, a appris le métier très jeune, sur le tas, comme on dit. À 15 ans, il réparait déjà sa première moto, une tchèque avec sidecar. À 20 ans, les moteurs à essence n’avaient plus de secret pour lui et le cambouis faisait désormais partie de sa vie.

Rolando fait partie de ces milliers de «cuentapropistas», ces travailleurs autonomes qui œuvrent à leur propre compte dans différents secteurs d’activité: taxis, coiffure, manucure et soins corporels, restaurants et cafétérias, construction et ses différents métiers, mécanique, culture et artisanat, cordonnerie et couture, agriculture et fleuristerie, dépanneurs divers, etc. Ils sont certes indépendants, mais ils ne comptent pas leurs heures pour pouvoir joindre les deux bouts. Et surtout, ils doivent faire preuve d’ingéniosité pour pallier le manque de matières premières dû au blocus ignoble. Tous ces travailleurs paient leurs impôts au gouvernement, comme cela se fait partout ailleurs. Et Rolando, qui «opère à cœur ouvert», n’y échappe pas. Ces petits artisans, avec leur immense savoir-faire, forgé à la dure par un blocus implacable, contribuent à l’économie du pays. No es fácil pero tampoco dificil!