En 2002, dirigés par Don Matthews, les Alouettes ont remporté leur cinquième coupe Grey, leur première en 25 ans. Mercredi soir, plusieurs membres de l’équipe championne de la Coupe Grey 2002 étaient réunis pour un souper.

Photos courtoisie Alouettes de Montréal et Pascale Vallée

Mario Cecchini, président des Alouettes, est en compagnie du légendaire Anthony Calvillo, le joueur par excellence du match de la Coupe Grey, Stefen Reid et Rico Morotti.

Courtoisie

Le directeur général de la formation de 2002, Jim Popp, est en compagnie des membres de l’équipe championne, Stéphane Fortin, Sylvain Girard et Pat Woodcock, joueur canadien par excellence du match.

Marco Savard, Émilie Hallée, Cindy Veillette du restaurant L’Olivia à Grand-Mère, Maryse Cossette, Karl Doré et Patricia Landry, responsable du volet féminin de l’ABC, ont passé une agréable soirée au match des Blue Jays.

Approximativement 300 000 partisans se sont amassés sur la rue Sainte-Catherine pour saluer les champions de la Coupe Grey. L’adjoint à l’entraîneur-chef de la formation de 2002, Noel Thorpe, a salué ses anciens joueurs, Stefen Reid, Sylvain Girard et Ronnie James.

Le Phénix bleu marin U15-16 du Grand Rosemont, sous les ordres de Frédéric Lamarche, a remporté le championnat de sa catégorie au tournoi de Repentigny.

Michel Beaudry, Ronald Corey, ancien président du Canadien, et l’auteur Luc Dionne ne sont pas sur le petit pont de pierre qui enjambe le Swilcan Burn entre le premier et le dix-huitième fairway sur le Old Course où est disputé l’Omnium britannique ; en réalité, ils sont plutôt au club de golf Laval-sur-le-Lac.

L’arbitre de la LNH Justin St-Pierre et ses amis qui l’entourent, Régis Savard et Claude Bouchard, ont assisté au premier match du nouveau gérant des Jays, John Schneider.

La joueuse du match au tournoi de Repentigny classe 9U féminin B, Lauralie Désy, des Majestics de Lanaudière, qui fête aujourd’hui son 8e anniversaire, est entourée de son grand-père, Sylvain Désy, et de ses entraîneurs, Marie-Pierre Tanguay et Alexandre Désy.