Les Blue Jays répliquent aux Royals

Les Blue Jays de Toronto n’ont laissé aucune chance aux Royals de Kansas City, vendredi au Rogers Centre, les battant sèchement 8 à 1.

C’est à leurs troisième et cinquième tours au bâton que les favoris de la foule ont fait particulièrement mal aux visiteurs, ajoutant trois points au tableau lors de chacune de ces manches, chaque fois avec une longue balle de trois points.

Au troisième assaut, Teoscar Hernandez a fait bondir les partisans torontois en expulsant l’offrande du lanceur partant Zack Greinke (3-6) à l’extérieur des limites du terrain, alors que Vladimir Guerrero fils et Alejandro Kirk étaient sur les sentiers.

En cinquième manche, c’est Matt Chapman qui s’en est donné à cœur joie, sur un lancer du releveur Carlos Hernandez, alors que Bo Bichette et Lourdes Gurriel fils occupaient chacun un coussin.

Kirk et Raimel Tapia ont produit les autres points des vainqueurs, chaque fois avec un simple.

Sur la butte, Alek Manoah (10-4) a atteint le plateau des 10 victoires cette saison, lui qui a lancé sept manches, passant six adversaires dans la mitaine. Il a donné le seul point adverse sur quatre coups sûrs.

Les deux équipes poursuivront cette série de quatre duels samedi, avant de la conclure le lendemain.

Sandy Alcantara ne peut tout faire seul

Au LoanDepot Park, malgré une performance magistrale de leur artilleur partant Sandy Alcantara, les Marlins de Miami n’ont pas été en mesure d’avoir le meilleur des Phillies de Philadelphie, qui l’ont emporté 2 à 1.

AFP

Le lanceur des favoris de la foule a été sur la butte pendant huit manches, lui qui a passé un impressionnant total de 12 adversaires dans la mitaine. Il est celui qui a permis les deux points adverses, sur quatre coups sûrs et deux buts sur balles. Alcantara (9-4) a malgré tout vu la défaite s’ajouter à sa fiche.

C’est en septième manche que ça s’est gâché pour l’athlète de 26 ans. Après avoir enregistré le premier retrait, il a permis à Rhys Hoskins et Nick Castellanos d’atteindre les sentiers, respectivement avec un but sur balles et un simple. Puis, Daric Hall a permis au premier de marquer avec un double, tandis que le second a été épinglé au marbre sur le même jeu. Hall a ensuite complété lui-même son tour des sentiers après un double de J.T. Realmuto, donnant du même coup les devants 2 à 1 aux siens.

Du côté des Marlins, Bryan De La Cruz a produit le seul point des siens, sur un ballon-sacrifice en deuxième manche. L’équipe locale a bien tenté de remonter la pente en neuvième manche, elle qui a rempli les coussins avec un seul retrait, mais le lanceur Seranthony Dominguez a été en mesure de limiter les dégâts et de signer son quatrième sauvetage de la saison. Le partant Kyle Gibson (5-3) a pour sa part amassé le gain.