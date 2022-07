Les vacances hautes en saveurs

Le temps des vacances est finalement arrivé. Que ce soit sur la route, en camping ou dans le confort de votre cour arrière, le BBQ est le symbole des vacances parfaites riches en saveurs. Quels que soient vos plans de vacances, prévoyez consacrer un peu de temps derrière le gril pour préparer de délicieux repas pour vos escapades.

Si vous planifiez rester sur le bord de votre piscine, profitez de cette occasion pour vous lancer dans les longues cuissons qui demandent une attention constante. Souvent, comme ces cuissons monopolisent beaucoup de temps dans une journée, les vacances sont le moment parfait pour se lancer dans ce type de cuisson.

Les vacances, c’est aussi parcourir les routes à la découverte de produits locaux. Quelle que soit votre destination, prenez ce moment pour aller à la rencontre des commerçants et des producteurs maraîchers de la région. Plusieurs secrets bien gardés jalonnent les routes du Québec et vous serez à votre tour en mesure de partager ces nouvelles découvertes avec vos proches.

Ici, je vous propose des recettes qui vont facilement apporter le goût du BBQ avec vous sur la route. Que ce soit en camping, pour un pique-nique ou un repas sur le pouce pendant vos déplacements, ces recettes combleront votre plaisir pour le BBQ en toute simplicité. Avec très peu de préparation, il est aussi possible d’emporter un BBQ portatif et de cuisiner ces recettes, quelle que soit votre destination. Les vacances, c’est avant tout le moment pour se reposer, refaire le plein d’énergie et profiter du bon temps en famille ou avec des amis. Le BBQ se prête bien à toutes ces occasions, profitez pleinement de chaque moment et amusez-vous sur le gril.

Bonnes vacances et bon BBQ !

Gaspacho aux légumes grillés

Photo Philippe Lapointe

Portions : 6 à 8 | Temps de Préparation : 20 min | Temps de Cuisson : 15 min | Temps de repos : 2 h

INGRÉDIENTS

5 tomates

1 concombre

1 oignon rouge

1 poivron rouge

1 gousse d’ail

1⁄2 cantaloup

1⁄4 tasse de basilic frais

1 c. à soupe d’huile d’olive

2 c. à thé de vinaigre de cidre

1⁄2 tasse d’eau

Sel et poivre au goût

MÉTHODE

Préchauffer le BBQ en cuisson directe à puissance élevée à 500 °F. Enlever les pelures sur le concombre et l’oignon et enlever les graines du demi-cantaloup. Mettre en cuisson directe sur le BBQ les tomates, le concombre, l’oignon rouge, le poivron et le demi-cantaloup. Faire griller tous les légumes jusqu’à ce qu’ils soient bien noircis. Les tomates prendront seulement 3-4 minutes, alors que l’oignon et le poivron nécessiteront 10-15 minutes. Retirer la peau des tomates. Couper le poivron en deux, retirer le cœur avec les pépins, puis gratter la peau noircie du poivron à l’aide d’un couteau. Dans un mélangeur électrique, mettre tous les ingrédients et broyer à haute vitesse jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Goûter et rectifier l’assaisonnement. Passer le mélange au tamis et récupérer le liquide dans un grand bol. Mettre au frigo et servir lorsque le gaspacho est complètement refroidi.

Sandwich de poulet cajun

Photo Philippe Lapointe

Portions : 4 | Temps de marinade : 24 h | Temps de préparation : 20 min | Temps de cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

2 poitrines de poulet

1 1⁄2 tasse de babeurre

1 mélange de salade de chou du commerce

4 pains à hamburger

8 tranches de cornichons vinaigrés

Vinaigrette pour la salade de chou

1⁄2 tasse de mayonnaise

1⁄4 tasse de crème sure

2 c. à soupe de vinaigre de cidre

1 c. à soupe de sirop d’érable

1 c. à thé de sauce Worcestershire

Sel et poivre au goût

Assaisonnement cajun

1 c. à thé de sel

1 c. à thé de poivre

2 c. à thé de poudre de chili

1 c. à thé de poudre d’ail

1 c. à thé de paprika fumé

1⁄2 c. à thé de piment de Cayenne

1⁄2 c. à thé de cannelle

MÉTHODE

Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients de l’assaisonnement cajun et diviser le mélange en deux. Dans un contenant hermétique, mettre les poitrines de poulet, le babeurre et la moitié de l’assaisonnement cajun. Laisser reposer au frigo pendant 24 heures. Préchauffer le BBQ en cuisson directe à puissance élevée à 400 °F. Égoutter les poitrines de poulet et bien les éponger avec un papier absorbant. Assaisonner généreusement avec les épices cajuns restantes les deux côtés des poitrines de poulet. Mettre sur le gril en cuisson directe pendant 5 minutes de chaque côté. À l’aide d’un couteau, diviser les poitrines de poulet en deux sur la longueur et remettre sur le gril pendant 2-3 minutes pour terminer la cuisson. Dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette et y ajouter le mélange de salade de chou du commerce. Faire griller les pains burger quelques minutes pour qu’ils soient bien dorés et croustillants. Mettre les poitrines de poulet dans les pains et garnir de salade de chou et de tranches de cornichons. Peut être servi chaud ou froid. Si vous décidez de servir froid, ne pas faire griller les pains.

Beignes glacés à l’érable

Photo Philippe Lapointe

Portions : 12 beignes | Temps de préparation : 15 min | Temps de cuisson : 15-20 min

INGRÉDIENTS

1 tasse de farine tout usage

1⁄2 tasse de sucre

1⁄4 tasse de cassonade

1 c. à thé de bicarbonate de soude

1⁄2 c. à thé de cannelle

3⁄4 de tasse de babeurre

1 œuf

3 c. à soupe de beurre fondu

Glaçage

1⁄4 tasse de lait

1 1⁄2 tasse de sucre en poudre

2 c. à soupe de sirop d’érable

Sucre d’érable (optionnel)

MÉTHODE