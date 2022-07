Lié tel un saucisson

Kent Hughes ne l’a pas facile à ses débuts comme directeur général du Canadien. La lourdeur de sa masse salariale l’empêche de bouger. Il est ligoté comme un saucisson.

Son désir d’obtenir une compensation valable en retour de Jeff Petry est compréhensible. Il n’est pas dans la position de son homologue des Golden Knights de Vegas, Kelly McCrimmon, qui a littéralement donné Max Pacioretty aux Hurricanes de la Caroline.

Son entraîneur Martin St-Louis a grandement besoin de renfort à la défense et, pour tout dire, à toutes les positions. Toute l’aide que Hughes pourra lui apporter sera bienvenue.

On peut comprendre aussi que Hughes veuille se départir du contrat de Petry dans son entièreté. Cela lui donnerait une flexibilité de 6,25 M$ sur la masse salariale. Mais il devra peut-être se résigner à assumer une partie du salaire du vétéran défenseur.

Et qui d’autre ?

Petry n’est pas le seul joueur dans l’équation. Comme l’a dit Hughes, il pourrait se départir d’autres gros salariés si les offres lui convenaient.

Outre Petry, il y a Brendan Gallagher, dont le salaire moyen annuel de 6,5 M$ compte pour les cinq prochaines saisons.

Pensons aussi à Mike Hoffman (4,5 M$ par année pendant deux ans) et à Christian Dvorak (4,45 M$ pendant trois ans).

Les salaires de ces quatre joueurs totalisent 22,2 M$, ce qui représente un pourcentage de 27 % de la masse salariale.

Price : rien de rassurant

En ajoutant Carey Price, la proportion atteint 32 %. Mais de la façon que Hughes a parlé de lui hier, il est encore loin d’un retour au jeu.

Son genou enflait chaque fois qu’il mettait les jambières à son retour au jeu en fin de saison et il a reçu une injection depuis.

Si Price ne joue pas, c’est 10,5 M$ qui seront soustraits à la masse salariale, mais les tablettes du marché seront moins garnies.

Suzuki pour Dubois ?

Serait-il possible, par ailleurs, que Pierre-Luc Dubois aboutisse avec le Canadien ?

Pas de doute que ce serait un grand coup d’éclat !

Non seulement Dubois est-il un centre gros format talentueux, il a pris du galon dans le vestiaire des Jets de Winnipeg, écrivait le journaliste Mike McIntyre, du Winnipeg Free Press, il y a trois semaines.

Dubois a d’ailleurs été capitaine adjoint d’Équipe Canada au Championnat du monde, qui s’est tenu en Finlande en mai dernier.

Mais les Jets doivent demander, à ne pas en douter, un prix fort.

Si on se met dans la peau de Kevin Cheveldayoff, le joueur que l’on regarde est Nick Suzuki. Il est de deux ans le cadet de Dubois et il est sous contrat pour huit ans. C’est la règle de l’offre et de la demande.

On peut être certains, par ailleurs, que Hughes conservera jalousement son choix de premier tour au repêchage de l’an prochain.

Rien ne garantit qu’il pourra mettre le grappin sur Connor Bedard, mais il doit se garder des chances.