Nicolas Aubé-Kubel à la recherche de stabilité

Le Québécois Nicolas Aubé-Kubel est à Toronto dans le but de s’y établir à long terme. Vainqueur de la coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado, l’attaquant ne s’attendait pas à quitter l’équipe après moins d’une saison.

«J’étais déçu de ne pas retourner au Colorado, a-t-il avoué en conférence de presse, vendredi. Je me suis fait de bons amis et j’avais de bons coéquipiers, mais bon, c’est la vie, et je suis très excité de cette nouvelle aventure à Toronto.»

Aubé-Kubel, qui a grandi à Sorel-Tracy, s’est fait dire par son agent que l’Avalanche avait pris la décision de le laisser aller puisque le club devait choisir ses combats avec la masse salariale. Joueur autonome sans compensation, il n’a pas reçu d’offre des «Avs» et a plutôt accepté celle des Leafs de 1 million $ pour une saison.

Disons que ça jette un froid entre les deux camps, mais l’ailier droit de 26 ans a tout de même pu profiter des «deux meilleures semaines de sa vie» quand il a pu célébrer la victoire de la coupe Stanley à Denver avant de passer une journée dans son coin de pays avec le précieux trophée.

Avec le rival du CH

Se décrivant comme un joueur physique et rapide, Aubé-Kubel espère décrocher une place sur les deux derniers trios des Leafs. Il croit que c’est à Toronto qu’il pourra le mieux se faire remarquer, tout en apprenant auprès de quelques-uns des meilleurs hockeyeurs de la planète.

Et il n’a pas de ressentiment envers Toronto, bien qu’il ait attrapé la piqûre du sport en admirant les exploits d’Alex Kovalev et de Saku Koivu avec le Canadien.

«En grandissant à Montréal, Toronto a toujours été l’ennemi ou l’opposition, mais maintenant je sais que c’est seulement [à cause] des médias et tout ça. Avec toutes les offres que j’ai eues, Toronto était ma destination préférée parce qu’ils ont une très bonne équipe. Ils ont une vraie chance de gagner la coupe la saison prochaine», a-t-il soutenu.

En 2021-2022, Aubé-Kubel a établi un sommet en carrière avec 23 points en 74 matchs. Il a amorcé la campagne avec les Flyers de Philadelphie, l’équipe qui l’a repêché en 2014, avant d’être réclamé au ballottage par l’Avalanche en novembre.

«J’ai beaucoup appris dans la dernière année. Changer d’équipe à la mi-saison n’a pas été facile, mais je crois avoir beaucoup accompli à Denver. Je suis devenu un meilleur joueur et une meilleure personne», a-t-il fait savoir.