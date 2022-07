Notre-Dame de Paris: triomphe à Broadway

NEW YORK | La Grosse Pomme est tombée sous le charme d’Esmeralda. Le public a chaudement applaudi et ovationné le spectacle Notre-Dame de Paris, présenté pour la toute première fois à New York, au Lincoln Center.

C’est une machine parfaitement huilée – et forte de près de 25 années d’expérience – qui tient présentement l’affiche du prestigieux Lincoln Center, situé à un jet de pierre de Central Park et du cœur de Broadway. Pour l’occasion, médias locaux et internationaux ont convergé vers l’établissement où l’on a déroulé le tapis rouge jeudi soir pour (enfin !) présenter en grande pompe Quasimodo et compagnie aux Américains.

Applaudissements tonitruants, cris d’enthousiasme et une longue ovation ont ponctué la soirée, prouvant indubitablement que l’œuvre de Luc Plamondon et Richard Cocciante a passé le test auprès de ce nouveau public.

Fait important à souligner : c’est dans sa version originale (lire : dans la langue de Molière) que Notre-Dame de Paris est présenté à New York ; des surtitres en anglais, projetés sur des écrans de part et d’autre de la scène, permettent au public de suivre plus aisément l’intrigue.

Distribution irréprochable

Mais les regards étaient visiblement tournés plus vers les interprètes que ces écrans lors de cette première. Car après tout, l’histoire, elle, demeure bien connue. S’inspirant de l’œuvre classique de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris nous transporte en l’an 1482, alors que trois hommes se disputent l’attention et l’affection de la gitane Esmeralda.

Se déploie alors un récit d’amours interdits, de trahisons et d’injustices, au fil de chansons telles que Le temps des cathédrales, Les sans-papiers, La Cour des Miracles et l’éternelle Belle.

Et même après toutes ces années, on constate rapidement que ces airs n’ont pris aucune ride, résonnant tout aussi fort dans la production actuelle. Pourquoi ? Parce qu’ils sont portés aujourd’hui par une distribution tout aussi irréprochable qu’à l’époque.

Des exemples ? On demeure encore hanté par la voix graveleuse d’Angelo Del Vecchio qui incarne un Quasimodo absolument renversant. Impossible de rester de marbre devant ses Dieu que le monde est injuste et Danse mon Esmeralda, deux moments d’émotion brute qui ont fait frissonner simultanément les quelque 2500 spectateurs.

Les Québécois à l’honneur

Les Québécois ne manquent pas non plus d’occasions de briller sur la scène de la Grosse Pomme.

C’est en effet avec un plaisir évident qu’on retrouve Daniel Lavoie dans la peau du prêtre Frollo, personnage qu’il trimbale sporadiquement à travers la planète depuis la création du spectacle. La maîtrise de son instrument comme de son alter ego scénique n’est rien de moins que totale et exemplaire.

Quant au vétéran du théâtre musical Yvan Pedneault, il épate lui aussi sous les traits du chevalier Phœbus, tout comme la jeune Emma Lépine qui campe une Fleur de Lys impeccable et parfaitement nuancée.

On s’en voudrait également de passer sous silence la présence du chanteur d’origine italienne Gian Marco Schiaretti, récente addition à la distribution. Moins connu de ce côté-ci de l’Atlantique, il s’est avéré une très agréable surprise, enfilant la redingote de Gringoire pour en offrir une version résolument plus suave que ses précurseurs.

La bonne nouvelle dans tout ça ? Le public québécois pourra bientôt le découvrir puisqu’il reprendra ce rôle chez nous, en alternance avec Bruno Pelletier, à compter du mois prochain.

♦ Notre-Dame de Paris est présenté au Lincoln Center de New York jusqu’au 24 juillet. Le spectacle prendra ensuite la route vers le Nouveau-Brunswick et le Québec. Les frais de transport et d’hébergement ont été assurés par Tandem.