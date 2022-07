Omnium britannique: un Australien combatif prend le contrôle

ST ANDREWS | Cameron Smith n’est pas patient naturellement. Sur le Old Course de St Andrews, il avale toutefois sa pilule. La stratégie fonctionne, car il s’est hissé en tête de la 150e édition de l’Omnium britannique.

L’Australien de 28 ans, vainqueur du Championnat des joueurs du circuit de la PGA, a offert une brillante prestation au fil d’une lente journée qui s’est amorcée sous une légère pluie et les nuages.

En prenant le départ en tout début d’après-midi, Smith s’est toutefois élancé sous le soleil et des conditions sur un parcours semblable à celui de la veille. Sur le très ferme et très rapide Old Course, il s’est battu en signant une carte de 64 (-8), ce qui lui a permis de devancer par deux coups le meneur à l’issue de la première ronde, Cameron Young.

L’homme à la moustache et à la coupe Longueuil a démarré sur les chapeaux de roue en collant trois oiselets de suite. Et sur la longue normale 4 du 14e, alors que le vent avait changé de direction, il a réalisé un aigle, ce qui lui a permis de s’installer aux commandes avec un dossier cumulatif de -13.

Le sixième golfeur mondial aurait bien souhaité terminer avec un oiselet ou deux supplémentaires en rentrant au pavillon, mais ses six moineaux et son aigle l’ont rassasié.

« J’ai joué une intelligente et solide ronde. J’ai bien évalué la puissance de mes roulés et j’ai bien fait sur les verts », a-t-il analysé.

Semblable à Melbourne

Cette semaine, Smith retrouve certaines conditions de parcours qu’il a connues en grandissant à Melbourne. Quand la fournaise australienne fait des siennes en été, elle assèche les parcours. Même s’il n’en est qu’à sa première visite à St Andrews, il se tire bien d’affaire.

« J’ai toujours bien joué dans des conditions plus difficiles. La plupart des -Australiens savent se débrouiller dans cette situation. On a appris à appliquer un style de jeu intelligent. Il faut savoir frapper plus loin que le fanion parfois. Quand on arrive ici, dans un aussi grand championnat, c’est utile. »

Smith est reconnu comme un joueur agressif. Sur les parcours américains, comme ses pairs, il joue aux dards avec les drapeaux.

Sur les links, il use de stratégie. « Quand on n’est pas proche du drapeau, ça peut parfois heurter l’ego. Mais il faut savoir l’accepter par ici », a-t-il souligné.

« J’adore ce parcours dans ces conditions. Il faut réfléchir et savoir bien négocier chaque endroit en identifiant où la balle doit s’arrêter. Ce n’est vraiment pas évident. »

McIlroy salive

Smith cherche à savourer une première consécration majeure. Depuis trois ans, il a souvent flirté avec la victoire sans être en mesure d’effectuer le travail. Que ce soit lors de ses récentes présences au Tournoi des Maîtres ou au récent Championnat de la PGA d’Amérique, il a appris de ses erreurs.

Mais il devra se méfier des Rory McIlroy, Dustin Johnson et Scottie Scheffler, entre autres, qui guettent derrière.

Installé en troisième position à égalité avec Viktor Hovland, à -10, McIlroy lorgne plus que jamais la Claret Jug. Il n’a pas remporté de tournoi du Grand Chelem depuis 2014.

Et au cinquième rang, Johnson cherche à racheter sa déroute du week-end 2015, quand la tempête avait fait dérailler son jeu. Il était alors installé au premier rang à l’aube de la troisième ronde. Il avait finalement terminé au 49e échelon.

Auteur de scores de 68 (-4) et 67 (-5) après 36 trous, « DJ » ne changera pas son plan de match selon la météo. Il va respecter les vents et attaquer le parcours en conséquence en évitant à tout prix les fosses.

Le couperet est tombé à égalité avec la normale alors que 83 golfeurs participeront aux rondes du week-end.

Si le Canadien Corey Conners occupe le 46e rang à -2, Mackenzie Hughes a quant à lui fait ses valises en vertu d’une -deuxième carte de 75 (+3). Le désastre est survenu à partir du 14e, où il a enchaîné avec trois bogueys et un double boguey au Road Hole.

St Andrews express

Thermomètre bidon

En se promenant sur l’étroite rue The Links qui longe le 18e trou, on en voit de toutes les couleurs. L’endroit transpire de cette frénésie pour la petite balle blanche. À l’entrée du One Under Bar, au sous-sol du chic hôtel Rusacks, on y aperçoit un menu des déclinaisons météorologiques, un clin d’œil au menu des boissons servies on the rocks. On sait qu’en Écosse, la météo change toutes les dix minutes et qu’il faut se préparer à toute éventualité en affrontant les quatre saisons. Ainsi, si l’on ne voit pas la roche, c’est qu’on est dans le brouillard. Mais si l’on aperçoit deux roches, il faut arrêter de boire !

7 parcours

Les amateurs de la petite balle blanche connaissent surtout le Old Course et le New Course de St Andrews. Mais le complexe de golf écossais propose sept parcours. Il y a aussi le Jubilee, construit en 1897, et l’Eden Course, fondé en 1914. En 1993, les parcours Strathtyrum et Balgove ont ouvert leurs portes. Le petit dernier de la famille, le Castle, a été construit en 2008. Les prix varient entre 20 $ et 450 $, environ.

John Daly en couleurs

Il fallait voir John Daly, hier, porter ses pantalons orangés au logo de la célèbre chaîne de restauration américaine Hooters. Le spectacle en valait le détour. Avec une clope au bout du bec et Bryson DeChambeau savourant un shake protéiné à proximité, on assistait au choc des générations. Les cinq bogueys sur le retour de Daly lui ont coûté une place aux rondes du week-end.