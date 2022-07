Kent Hughes a pris la décision que lui dictait la situation financière du Canadien.

Avec un pouvoir d’achat limité, plutôt inexistant, on n’a pas d’autres alternatives que de s’abstenir de faire des dépenses folles, des dépenses ne cadrant aucunement dans le modèle d’affaires concocté pour la relance de l’organisation.

Cela ne veut pas dire que Hughes a fermé les livres.

L’ouverture du marché des joueurs autonomes sans compensation procure toujours des surprises.

Aviez-vous parié que Johnny Gaudreau établirait domicile à Columbus ? J’en doute très fort.

Aviez-vous pensé que Max Pacioretty se retrouverait en Caroline ?

Pas vraiment.

Les directeurs généraux qui avaient l’espace de manœuvre pour se balader dans les allées du marché des joueurs autonomes ont réagi... et rapidement.

Maintenant quand on analysera les actions prises par la compétition, quand on voudra colmater des brèches, on gardera l’œil ouvert sur les joueurs autonomes qui n’auront pas trouvé preneur et on poursuivra les discussions avec certains homologues.

Dorion et Yzerman

Entre-temps, quand on s’arrête attentivement sur le boulot effectué par Pierre Dorion, des Sénateurs d’Ottawa, et Steve Yzerman, des Red Wings de Detroit, l’écart qui séparait ces deux équipes du Tricolore est encore plus important.

Les deux organisations visent maintenant une participation aux séries éliminatoires alors que Hughes et le Canadien peuvent difficilement croire qu’il s’agit d’un objectif réaliste.

Hughes a fait du lèche-vitrine à l’ouverture du marché, il va continuer à le faire, mais il garde toujours en perspective qu’il doit avant tout sabrer dans les dépenses, c’est-à-dire se départir des contrats injustifiés et injustifiables qui l’empêchent de réaliser quelques acquisitions.

Pour l’instant, il se retrouve dans la même situation que Dorion et Yzerman qui, au cours des dernières années, ont dû faire preuve de patience et de clairvoyance, en modifiant constamment les effectifs, tout en s’assurant que les jeunes patineurs recrutés auront l’opportunité de gravir les échelons.

Appui des partisans

Évidemment, il y a le risque que les amateurs démontrent un intérêt mitigé envers l’équipe mais après une saison aussi décevante que celle de l’an dernier, les partisans de l’équipe savent très bien que le Canadien doit suivre les étapes stratégiques accompagnant la relance d’une organisation.

Je crois que les partisans appuieront les démarches des nouveaux décideurs. On les a vus manifester lors de la séance de repêchage. Ils ont apprécié les efforts déployés par Nick Suzuki et Cole Caufield, l’an dernier. Ils ont applaudi le travail de Martin St-Louis.

Ils savent très bien que les nouveaux dirigeants ont un concept et qu’ils entendent bien le respecter à partir de la culture qu’on veut créer à l’intérieur de l’entreprise.

Le cas Petry

Hughes a plusieurs dossiers à résoudre. Et il y parviendra. Ce n’est plus un secret qu’il y a des vétérans qui alimentent les discussions, notamment Jeff Petry.

Comme le précisait Hughes, hier après-midi, les offres ne conviennent pas du tout à nos attentes et pas question de payer une partie du salaire du défenseur. D’ici l’ouverture du camp d’entraînement en septembre, il recevra sûrement des propositions plus intéressantes.

Cependant, Hughes ne fera pas de cadeau, surtout quand certains DG réaliseront qu’il y a quelques patineurs dans la formation qui sont en mesure de donner plus de profondeur à leur équipe.

Et, n’oublions pas que le prochain repêchage sera très attrayant. Connor Bedard sera le joueur convoité mais les recruteurs vous diront qu’il y a cinq ou six autres patineurs qui attireront l’attention.

Dans le processus de relance de l’équipe, on fait sûrement allusion à la cuvée de 2023.

Les gagnantes et les perdantes

Bon, quelles sont les équipes qui ont réalisé des progrès importants au cours de l’ouverture du marché des joueurs autonomes sans compensation ?

LES GAGNANTES :

1. COLUMBUS : quand elle a fait l’acquisition d’un joueur ayant récolté 115 points l’an dernier ; inévitablement, il s’agit d’un gain important.

2. OTTAWA : Alex DeBrincat, Cam Talbot, Claude Giroux. Bon DeBrincat a été acquis quelques jours avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes néanmoins, Pierre Dorion a fait un travail colossal. Talbot est-il une valeur sûre devant le filet ? Je ne suis pas convaincu.

3. DETROIT : Ben Chiarot, David Perron, Andrew Copp et le gardien Vile Husso via transaction. Une équipe jeune et on vient d’y ajouter des vétérans.

LES PERDANTES :

1. CALGARY : Le départ de Johnny Gaudreau aura de sérieuses conséquences sur les prochaines saisons des Flames. Que fera Matthew Tkachuk ? Voudra-t-il demeurer à Calgary ?

2. NY ISLANDERS : Alexander Romanov a été acquis à la suite d’une transaction, mais Lou Lamoriello a fait chou blanc dans le dossier Johnny Gaudreau. Une équipe qui n’a rien fait pour améliorer son attaque.

Hockey-Canada et la vérité

Un dossier à surveiller. Celui de Hockey-Canada et des événements qui ont marqué cette équipe, événements qui ont forcé les dirigeants de l’organisme à verser plus de 3 M$ à la victime d’un viol impliquant plusieurs joueurs de la formation.

Tous les patineurs de l’équipe nationale seront invités à témoigner.

Les responsables de Hockey-Canada ne pourront plus se cacher derrière des témoignages qui ont soulevé l’ire des politiciens.

Et, de son bureau de New York, Gary Bettman entend bien suivre les événements avec beaucoup d’intérêt. Des joueurs impliqués dans ce scandale, y en a-t-il qui évoluent présentement dans la ligue ?