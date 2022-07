Profil grec

La saga des passeports et des annulations de vol a eu raison de vos plans de voyage estival ? Plutôt que de déprimer, apportez donc une touche d’exotisme à votre apéro. Destination : la Grèce !

Millénaires, mais longtemps méconnus chez nous, les vins grecs ont connu un engouement sans précédent depuis une dizaine d’années. Les amateurs de vin d’ici et d’ailleurs ont vite compris que la Grèce avait tout pour assouvir leur soif de curiosité et de découvertes. Et le plus souvent, à peu de frais.

Forts de ce nouvel engouement, les jeunes vignerons grecs se sont mis à explorer des terroirs insulaires laissés à l’abandon depuis des décennies. Et pas seulement ceux de Santorin ! Ce qui fermente sur les îles de Tinos, Chios, Sámos, Syros, Ikaria, Thassos et Zakynthos est tout aussi excitant et prometteur.

Ajoutez à cela une centaine de cépages uniques et vous comprendrez que la Grèce, loin d’avoir dit son dernier mot, ne fait que commencer à explorer son immense potentiel. Pas étonnant que le vin grec se soit taillé une si grande place sur les tablettes de la SAQ : les Québécois ont toujours eu du flair pour les bons vins.

Santé ! Yamas !

Kir-Yianni, Malagousia - Roditis 2020, Paranga, IGP Macédoine

★★1⁄2 | $1⁄2 | 14,95 $ | Grèce 13 % | 1,2 g/L

Code SAQ : 13190190

Cet assemblage de deux cépages complémentaires – l’un très aromatique, l’autre neutre – est une réussite cette année encore. À moins de 15 $, on s’étonne presque d’y trouver une telle intensité aromatique, une matière ample et une si belle tenue. Sortez les spanakopitas du four et régalez-vous.

Tetramythos, Roditis 2021, Patras

★★★ | $1⁄2 | 16,85 $ | Grèce 12 % | 1,5 g/L – Biologique

Code SAQ : 12484575

Parfois insipide lorsque soumis à de trop gros rendements, le cépage roditis a trouvé un bon interprète en la personne de Panayiotis Papagiannopoulos, chez Tetramythos. L’influence des sols calcaires qui entourent le mont Helmos, à mi-chemin entre Patras et Corinthe et le fait que les vignobles soient conduits en bio ne sont par ailleurs pas étrangers à la fraîcheur ressentie dans ce 2021. Discret au nez, mais délicatement citronné en bouche, avec une finale saline qui rappelle le bord de mer.

Biblia Chora, Estate 2021, Pangeon

★★★1⁄2 | $$ | 19,45 $ | Grèce 13 % | 3,2 g/L – Biologique

Code SAQ : 11901138

Amateur de sancerre ? Essayez cet assemblage d’assyrtiko et de sauvignon blanc produit par Evangelos Gerovassiliou dans son « autre » domaine, situé au nord-est de la Grèce. Moins dépaysant que d’autres vins blancs grecs, mais non moins intéressant. L’acidité de l’assyrtiko (cépage blanc de Santorin maintenant bien implanté sur le continent) donne de l’éclat aux saveurs d’agrumes et de fruits tropicaux du sauvignon blanc. Le 2021 est juste assez tendu pour accompagner un ceviche de flétan et sa longueur est remarquable pour moins de 20 $.

Gerovassiliou, Blanc 2021, Epanomi

★★★1⁄2 | $$ | 21,10 $ | Grèce 12,5 % | 2,8 g/L

Code SAQ : 10249061

Le professeur Logothetis a découvert quelques ceps d’un cépage obscur nommé malagousia dans la partie occidentale de la Grèce. Il en a planté quelques boutures au Domaine Carras, où Evangelos Gerovassiliou était œnologue avant de fonder son propre domaine. Gerovassiliou a eu la brillante idée d’assembler ce cépage ample et particulièrement aromatique à de l’assyrtiko. Les deux variétés donnent un blanc unique avec des notes de fleurs blanches et d’abricot ; gras, mais assez tendu pour accompagner des calmars frits.

Thymiopoulos, Naoussa 2018

★★★1⁄2 | $$ | 23,45 $ | Grèce 12,5 % | 3,3 g/L

Code SAQ : 13288218

Les paysages, l’architecture et la gastronomie de Naoussa évoquent plus les Balkans que la Méditerranée. Depuis le milieu des années 2000, Apostolos Thymiopoulos a revitalisé cette appellation endormie. Cette cuvée provient de parcelles de xinomavro situées à différentes altitudes. Les raisins sont égrappés à 75 % et fermentés en cuves inox, puis le vin a été élevé pendant un an en fûts de 500 litres. Le 2018 déploie en bouche une texture compacte, légèrement granuleuse, qui porte des saveurs de cerise noire, d’herbes séchées et de cuir. Un rouge parfait pour les brochettes et les aubergines grillées.

Correct★

Bon★★

Très bon★★★

Excellent★★★★

Exceptionnel★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher