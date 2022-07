Qu’y a-t-il d’insultant dans le partage d’une addition?

Je suis un veuf de 72 ans qui n’a eu que de courtes relations dans sa vie, à part une seule qui a duré vingt ans avec une femme qui est décédée d’un cancer en 2019. Je n’ai jamais eu d’enfants parce que je ne me sentais pas doué pour les élever, vu mon manque de patience.

Même si j’ai toujours été un solitaire de nature, comme je m’étais habitué pendant 20 ans à partager la vie d’une femme avec qui l’entente était parfaite, j’ai trouvé ça difficile d’être toujours tout seul après son décès, encore pire pendant la pandémie. Juste avant qu’elle nous tombe dessus, je m’étais inscrit sur des sites de rencontre.

Je vous rassure tout de suite, je ne cherche pas, comme beaucoup d’hommes de mon âge, à me matcher avec une femme plus jeune que moi, ce n’est pas mon genre. Et pour être franc jusqu’au bout, je cherche plutôt une compagne pour sortir, plutôt qu’une compagne permanente.

J’en ai rencontré quelques-unes avant la pandémie, mais aucune qui soit digne de m’accrocher. Et déjà là, j’avais fait face au problème que je vais vous exposer plus loin. Mais la pandémie est venue et j’ai mis ma recherche sur la glace, pour la reprendre en mars 2022, quand on a pu recommencer à voir du monde.

Et c’est depuis ce temps-là que je fais face régulièrement au même problème. Moi je cherche à rencontrer une femme indépendante, débrouillarde et aimant la vie de plein air, pour partager avec moi des weekends à ma roulotte stationnée dans les Laurentides. Pendant la semaine on pourrait se voir à l’occasion pour des soirées au cinéma ou encore des repas au restaurant, tout en restant chacun dans notre logement.

Comme vous voyez, ce n’est pas bien compliqué mon affaire. Le problème c’est que les rencontres que j’ai faites jusqu’à maintenant ne mènent nulle part. Dès que je demande à ma « date » de partager la facture de notre première rencontre au restaurant, ça bloque là.

Il me semblait que le féminisme avait rendu les femmes indépendantes. Et pour qui parle d’indépendance, ça fait toujours référence à quelqu’un capable d’assumer ses dépenses, il me semble. Il y en a même une qui m’a lancé « T’es ben cheap, bonhomme ! » Quant aux autres, je n’ai plus eu de leurs nouvelles, à part une qui m’a dit par email « Si t’es même pas capable de me payer un lunch au restaurant, ça en dit long sur ta capacité de générosité. Alors oublie-moi ! » Qu’est-ce que tu penses de ça ?

Anonyme mais pas con

Il faut croire que vous êtes tombé sur des femmes accrochées à l’ancienne façon de faire, quand l’homme assumait seul les sorties au restaurant. Personnellement, je suis de la mouvance qui opte pour le partage des dépenses. Permettez-moi de vous dire cependant qu’une manifestation de générosité pourrait peut-être mieux prédisposer une éventuelle candidate à une deuxième rencontre.