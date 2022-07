Saint-Jérôme: des policiers de la SQ à la rencontre des citoyens

Des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) sont allés à la rencontre des citoyens, mercredi, dans le cadre du projet de parrainage La Porte du Nord à Saint-Jérôme.

Cette rencontre était une première pour les agents de la SQ, qui ont déjà hâte de répéter l’expérience l’an prochain.

Des policiers ont donc passé la journée du 13 juillet dernier au Tim Hortons de Saint-Jérôme, où avait lieu le Jour des Camps, une journée qui vise à amasser des fonds pour les jeunes des communautés défavorisées à travers l’Amérique du Nord.

Derrière leur kiosque, les agents de la SQ ont échangé avec les citoyens et ont pu répondre à leurs questions.

Les jeunes et moins jeunes ont pu voir des véhicules de police, prendre des photos avec les policiers et certains sont même repartis avec des cadeaux souvenirs de la Sûreté du Québec. Tous ont été impressionnés par l’imposante présence de la moto de la SQ et des enfants ont pu s’y asseoir pour prendre des photos.

L’agent Catanzaro, parrain de La Porte du Nord, ainsi que le responsable du Tim Hortons de Saint-Jérôme et les policiers du Poste Autoroutier Laval ont tous été satisfaits du succès de l’événement «qui sera sans doute répété l’an prochain», selon la SQ.