Sept lobbyistes pour chanter les louanges d’un projet à Granby

Volta Energy Solutions, établie au Luxembourg, réclame l’aide financière de Québec et d’Ottawa pour l’assister dans la réalisation d’un projet d’implantation à Granby d’une nouvelle usine de feuilles de cuivre destinées à la fabrication de batteries pour véhicules électriques.

Sa maison-mère, la société sud-coréenne Solus Advanced Materials, a acquis en mars l’ancienne usine de Circuit Foil de Granby.

Sa filiale Volta Energy Solutions compte relancer la production de feuilles de cuivre, en vue de la fabrication d’anodes, le pôle négatif de la batterie lithium-ion.

La direction de Volta Energy n’a pas donné suite à notre demande d’entretien sur ses projets.

Toutefois, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fizgibbon, soutenait l’an dernier que les investissements liés à ce projet s’élèveraient « entre 200 et 300 millions $ ».

En outre, selon les renseignements tirés des registres des lobbyistes du Québec et du Canada, Volta Energy vient de mandater pas moins de sept lobbyistes de KPMG à Vancouver, Toronto, et Montréal pour lui prêter main-forte dans sa recherche de financement pour l’agrandissement de son usine de Granby.

Investissement Québec visée

Investissement Québec, le bras financier du gouvernement du Québec, et Innovation, Sciences et Développement économique Canada sont spécifiquement visés par l’équipe de lobbyistes.

« Le nom du programme et le montant du financement sont inconnus, peut-on lire dans le dossier rempli par KPMG. Ce financement, lit-on par ailleurs, pourrait prendre la forme d’une subvention, ou encore une autre forme, le cas échéant. »

Ces lobbyistes sont Caroline Charest, Stéphane Tremblay, Élodie Lussier-Piché et Mathieu Ouellet, du bureau de KPMG à Montréal ; Raza Mohammad Omar et Begona Bernadez Padilla, à Toronto ; et Chung Henry, à North Vancouver.

Nous n’avons pu nous entretenir avec aucun d’entre eux.

« Notre réglementation professionnelle nous interdit de commenter les affaires confidentielles des clients », a répondu Nancy White, responsable des communications de KPMG, aux questions du Journal.

Établie dans un paradis fiscal

Volta Energy Solutions est établie au Luxembourg, un pays connu pour sa fiscalité avantageuse à l’endroit des grandes sociétés. Ce pays se classe au 6e rang du dernier Indice des paradis fiscaux pour les sociétés (2021), préparé par le Tax Justice Network (TJN).

Le Grand-Duché de Luxembourg côtoie ainsi d’autres juridictions comme les îles Vierges, les îles Cayman, Jersey et les Bahamas, reconnues pour leur complaisance à l’endroit des sociétés étrangères. Selon le TJN, pas moins de 9 % des multinationales de la planète ont établi leurs activités financières au Luxembourg.

– Avec la collaboration de Francis Halin