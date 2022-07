Sondage : Trudeau n’obtient pas la note de passage

Plus de la moitié des Canadiens désapprouveraient le travail du premier ministre, Justin Trudeau, selon un sondage Léger. Au Québec, c’est encore pire pour le chef libéral, puisque près de 6 sondés sur 10 se disent insatisfaits de son travail.

Le sondage effectué pour le compte des journaux Postmedia révèle que la cote de popularité de Justin Trudeau bat de l’aile. Seulement 40% des Canadiens approuveraient le travail du premier ministre, alors que 55% disent le désapprouver.

À l’échelle du Québec, le taux de satisfaction à l’égard de M. Trudeau est encore plus bas: 59% des Québécois disent désapprouver son travail.

Par ailleurs, près de la moitié des répondants (49%) se sont dit d’avis que M. Trudeau devrait carrément démissionner.

Intentions de vote

Néanmoins, le Parti libéral de M. Trudeau se maintient en tête dans les intentions de vote, avec un score de 32%, soit quatre points de plus que les conservateurs qui récoltent 28%. Notons que les conservateurs n’ont toujours pas de chef. Le NPD serait pour sa part à 21% des intentions de vote.

Dans la province de Québec, c’est le Bloc québécois qui mène avec 33% des intentions de vote, devant les libéraux qui se tiennent à 29%.

De passage à Québec vendredi, le ministre du Patrimoine et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a expliqué les résultats de ce sondage par les contextes sanitaire et économique difficiles.

«C’est sûr qu’après la pandémie [...], les gens sont fatigués, ils sont inquiets, il y a une augmentation du coût de la vie et un paquet de facteurs, donc tout ça est normal, a-t-il déclaré. Nous, on comprend et on travaille dans ce contexte-là pour avancer avec les Canadiens.»

Conservateurs

Le coup de sonde a aussi demandé l’avis des partisans conservateurs sur la question de savoir qui serait le meilleur chef pour le parti.

Il est ressorti de cela que Pierre Poilièvre serait largement en avance avec 48% des voix, par rapport à 14% pour Jean Charest. À noter que le sondage a été réalisé avant la disqualification de Patrick Brown de la course à la chefferie, et que les répondants ne sont pas nécessairement des membres qui se prononceront sur l’identité du prochain chef conservateur.

Rappelons que c’est le 10 septembre prochain que le successeur d’Erin O’Toole sera connu.