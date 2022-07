Spectacle-bénéfice: 15 personnalités vont interpréter des monologues et des chansons d’Yvon Deschamps

Emmanuel Bilodeau, Alain Choquette, Annie Deschamps, Lise Dion, Judi & Filles, Maude Landry, Martin Matte, Laurent Paquin, Stéphane Rousseau, Pierre-Yves Roy-Desmarais, SU et Willow vont interpréter des monologues et des chansons d’Yvon Deschamps, le 19 septembre prochain, au Cabaret du Casino de Montréal, dans le cadre du spectacle-bénéfice Yvon Deschamps – Intemporel, présenté au profit de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud.

Tout ce beau monde sera dirigé, dans le cadre de ce défi, par la metteuse en scène Marie-Chantal Renaud, et on dit qu’un invité spécial – pourrait-il s’agir d’Yvon Deschamps? – montera aussi sur scène. Benoît Brière animera l'événement.

Ces temps-ci, on fait la part belle à la longue et riche carrière d’Yvon Deschamps, qui a annoncé sa retraite en mars dernier, à l’aube de son 87e anniversaire de naissance le 31 juillet prochain. En plus de l’événement du 19 septembre, Guylaine Tremblay présente le spectacle J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi, qui revisite toute l'œuvre de Deschamps. Les prochaines représentations seront offertes en novembre prochain.

Quant au spectacle-bénéfice du 19 septembre au Cabaret du Casino de Montréal, il est possible d'obtenir de plus amples informations en ligne [fydcs.ca] ou par téléphone (514 774-YVON).