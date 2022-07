Tueur de Portapique: un homme au profil violent, révèle l’enquête publique

Près de cinq mois après l’ouverture de l’enquête publique indépendante sur la tuerie de Portapique, en Nouvelle-Écosse, considérée comme la pire de l’histoire du Canada, le profil violent du tueur fait surface à mesure que les audiences se déroulent.

C’est du moins ce qu’on retient des témoignages entendus au cours de la dernière semaine alors que la Commission des pertes massives a partagé des documents évoquant la violence dans la vie du tueur.

Ce scénario s’est confirmé vendredi avec le témoignage devant la Commission de l’ex-conjointe de Gabriel Wortman, Lisa Banfield, qui a partagé sa version pour la première fois devant un public.

AFP

Victime de violence conjugale, elle a parlé des agressions qu’elle a subies et de la peur qu’elle éprouvait envers son partenaire de vie, qu’elle a qualifié d’alcoolique.

Elle craignait de subir des représailles si elle le dénonçait.

«Il me battait même devant ses amis. Ils regardaient et ne faisaient rien. Je savais que personne ne pouvait m’aider. Ils avaient tous peur de lui aussi», a mentionné Mme Banfield.

AFP

Patients, voisins et collègues du tueur ont aussi témoigné des épisodes violents auxquels ils ont assisté. Parmi les témoins, une ancienne voisine de ce dernier a expliqué les rapports violents qu’elle a observés entre lui et sa conjointe.

«Ce type d’information nous aide à identifier les drapeaux rouges qui auraient pu être manqués et à nous concentrer sur les voies possibles de prévention, d’intervention et sur les leçons à tirer», a indiqué la Commission dans un résumé hebdomadaire publié jeudi.

Dans la nuit du 18 au 19 avril 2020, 22 personnes ont perdu la vie après qu’un tueur se faisant passer pour un policier eut arpenté les rues de la Nouvelle-Écosse, incendiant des maisons et tirant des coups de feu sur son chemin.

Cette tuerie, considérée comme étant la pire du pays, a d’abord débuté par une agression envers Mme Banfield, qui a réussi à s’enfuir et à se cacher dans les bois.