TVA rediffuse l’épisode de «La vraie nature» avec Pierre Marcotte

À la suite du décès de l’animateur Pierre Marcotte, TVA rediffuse ce dimanche l’épisode de «La vraie nature» auquel il a participé en compagnie de Pénélope McQuade et de Véronique Hivon.

L’animateur Jean-Philippe Dion est bouleversé par le décès de M. Marcotte.

«C’est la première fois qu’un invité de «La vraie nature» décède. C’est un choc. Mes pensées vont pour la famille et les proches de Pierre Marcotte. J’ai d’ailleurs une pensée toute spéciale pour la mère de son fils, Shirley Théroux», a-t-il écrit sur sa page Facebook, vendredi.

Ce fils qu’il a eu avec Shirley Théroux se prénomme Bruno-Pierre. Pierre Marcotte a eu un autre fils, Pascal, avec sa première épouse, la chanteuse Ginette Ravel.

Pierre Marcotte a brillé dans de nombreuses émissions au cours de sa longue carrière, dont «Les tannants», qu'il a entre autres coanimé à Télé-Métropole avec Christine Chartrand, Joël Denis, Roger Giguère, Gilles Latulippe, Paolo Noël, Anne Renée et Shirley Théroux.

M. Marcotte a aussi brassé des affaires. Il a notamment été propriétaire du Restaurant Hélène-de-Champlain, au parc Jean-Drapeau, à Montréal.

Il a été salué pour sa générosité et sa bonne humeur après l’annonce de son départ, mercredi, à la suite de complications liées à la COVID-19 à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Véritable gentleman, il avait 83 ans et devait monter sur scène en septembre au Cabaret du Casino de Montréal, entouré d’amis pour partager des anecdotes et des souvenirs dans la bonne humeur, en musique et en humour.

L’épisode de «La vraie nature» avec Pierre Marcotte sera proposé en reprise aux téléspectateurs ce dimanche, à 22h, à TVA.